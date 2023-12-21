Новый вид эндемичен для острова Сулавеси, Индонезия.

В пышных вулканических холмах индонезийского острова Сулавеси обитает несколько видов фланговых лягушек с необычными репродуктивными привычками, включая Limnonectes larvaepartus - единственный в мире вид лягушек, рождающих живых головастиков.

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Теперь этот тропический остров раскрыл еще один свой секрет: самую маленькую в мире лягушку с клыками. Недавно обнаруженная лягушка Limnonectes phyllofolia, родственная другим видам клыкастых лягушек, является традиционной земноводной, откладывающей яйца. Эта исследование было опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

Группа герпетологов из США и Индонезии совершала поход по тропическому лесу, когда наткнулась на листья и мшистые валуны на высоте нескольких метров от земли, в которых находились лягушачьи яйца. Это сразу же привлекло внимание исследователей, поскольку лягушачьи икринки почти всегда откладываются в воду, чтобы их желеобразная оболочка не высыхала.

Вскоре исследователи увидели пестро-коричневых лягушек размером с монету, которые защищали свои гнезда. Эти лягушки-охранники покрывают свои икринки составами, которые сохраняют их влажными и защищают от бактерий и грибков. Любопытно, что все лягушки, охранявшие икринки, были самцами. У этого никогда ранее не встречавшегося вида лягушек была лента крошечных зубов на верхней челюсти и два маленьких клыка, торчащих из нижней челюсти (обычно у лягушек зубы есть только на верхней челюсти). Новый вид получил название Limnonectes phyllofolia.

У нескольких видов лягушек, обитающих в Юго-Восточной Азии, развились клыки для борьбы за территорию, товарищей и для охоты на хрустящую добычу, такую как многоножки и крабы. Поскольку листогнездящиеся лягушки не используют водные пути для размножения, им не нужны такие большие клыки, чтобы конкурировать за лучшие места для откладки яиц в переполненном ручье. Это может объяснить небольшой размер их клыков по сравнению с другими лягушками на острове, предположили исследователи.

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Изучение поведения и рациона этих видов показало, что клыки лягушек, эволюционировавших в результате полового отбора, были относительно крупнее, чем у тех, которые развивались под воздействием других факторов окружающей среды. Лягушки с клыками были найдены в Камбодже, Вьетнаме, Западной Африке и Южной Америке. Ученые также обнаружили клыкастых головастиков летающей лягушки-вампира Rhacophorus vampyrus в вечнозеленых лесах южного Вьетнама.