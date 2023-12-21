Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 11, версия 23H2.

31 октября 2023 года после выпуска Windows 11 версии 23H2 компания Microsoft уведомила пользователей о том, что чистая установка последней версии операционной системы может стать проблемой, если они используют вспомогательные технологии. Спустя два месяца после релиза пользователи наконец-то получили обещанные новые образы Windows с корректно работающим нарратором.

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Теперь доступны для загрузки новые образы Windows 11 23H2 с последними декабрьскими исправлениями и исправлениями для работы диктора во время первоначальной установки (также известной как OOBE или Out of Box Experience). Загрузить ISO Windows 11 можно с официального сайта или через приложение Media Creation Tool. Для тех, кто не знаком с этим приложением, оно позволяет загружать ISO-файлы или записывать их непосредственно на USB-накопитель для чистой установки или обновления на месте.

Начиная с 19 декабря 2023 года, доступен новый файл для создания установочного носителя для обновления до Windows 11 версии 23H2. Новый носитель не содержит этой проблемы и содержит обновление безопасности от декабря 2023 года. Он доступен для загрузки на странице загрузки программного обеспечения для Windows 11 в разделе «Загрузить образ диска Windows 11 (ISO) для устройств x64». Руководство по установке также можно найти на этом сайте.

Обратите внимание, что ошибка с диктором влияла только на первоначальную установку - после настройки компьютера или перехода на Windows 11 версии 23H2 с помощью Windows Update все будет работать, как обычно.

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Исправление Narrator в ISO-файлах Windows 11 присоединилось к нескольким другим проблемам, которые Microsoft недавно устранила в своей ОС. Среди них - неработающие соединения Wi-Fi после установки последних обновлений и всевозможные странные ошибки с принтерами. Компания Microsoft решила проблему с Wi-Fi с помощью системы Known Issue Rollback, которая не требует никаких действий от конечных пользователей. А вот исправление проблемы с принтерами требует больше усилий: необходимо загрузить с официального сайта новое средство устранения неполадок и запустить его на затронутых системах.