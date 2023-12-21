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Окаменелость зуба мегалодона в возрасте 3,5 млн лет впервые найден на дне океана
Ученые впервые обнаружили хорошо сохранившийся зуб мегалодона из рода Otodus на дне Тихого океана.

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Акулы - довольно интересные существа, ведь за свою жизнь они теряют множество зубов - до 40 тыс. Это происходит не только с современными акулами, но и с древним мегалодоном, самым крупным хищником из них, который жил в наших океанах от 4 млн до 20 млн лет назад. Однако такие окаменелые зубы обычно находят в морских отложениях, причем большинство находок приходится на легкодоступные с суши отложения, в то время как отложения в глубоких водах остаются практически не изученными.

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В мае 2023 года команда глубоководных дайверов, обладающих опытом подводных операций, обнаружила ожерелье из зубов мегалодона среди обломков «Титаника». Теперь исследователи сообщили о находке окаменевшего зуба мегалодона в море. Этот зуб был частично обнаружен на морском дне, на глубине около 3 тыс. м под поверхностью океана, в обширном Тихом океане.

Окаменелый зуб мегалодона был найден с помощью специального подводного робота (ROV). Перед тем как забрать зуб, команда смогла зафиксировать его на прежнем месте с помощью камеры. Подробности исследования команды были опубликованы в журнале Historical Biology: An International Journal of Paleobiology.

Образец был собран с одиночной подводной горы, расположенной в геологически сложном районе между Срединно-Тихоокеанскими горами и хребтом Линейных островов в центральной части Тихого океана. Команда исследователей отмечает, что этот регион характеризуется множеством отдельных подводных гор, разбросанных среди нескольких линейных цепей подводных вулканов с различной ориентацией.

Во время погружения с помощью ROV, где был собран образец, исследовался 5-км узкий хребет, проходящий с юго-запада на северо-восток. Гребень хребта имеет уклон около 20°. Место сбора на гребне хребта было относительно ровным, покрытым конкрециями разного размера и перемежающимся мелкозернистыми отложениями. По словам исследователей, в местах с более мелкими конкрециями ROV использовал лопату для отбора проб донных отложений. После выхода на сушу зуб мегалодона был обнаружен во время отбора образцов в лаборатории морских геологических образцов Университета Род-Айленда. Кураторы удалили участки окружающей железомарганцевой корки, чтобы обнажить поверхность зуба.

Детальное изучение древнего зуба выявило сломанный кончик и зазубренные края, сохранившие остроту, напоминающую о зубах, которые были в расцвете сил. Обнаруженный на гребне хребта, где сильные океанские течения, как полагают, препятствуют накоплению осадочных пород, зуб размером 63-68 мм продемонстрировал необычайно хорошо сохранившийся зубчатый край. По мнению исследователей, такая сохранность свидетельствует о том, что зуб не подвергался сильным ударам или эрозии.

Важно отметить, что документация на месте показала, что зуб был частично погружен в осадок. Кроме того, отличная сохранность режущих зазубрин свидетельствует о минимальной транспортировке или дрейфе, поскольку такие процессы обычно приводят к истиранию материала. Обнаженный режущий край также указывает на то, что в месте отбора образцов не накапливались осадочные породы, несмотря на то, что возраст ископаемого зуба составляет не менее 3,5 млн лет, сообщает команда.

 

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#ученые #исследования #тихий океан #мегалодон #зуб мегалодона #окаменелость
Источник: sciencealert.com
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