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devchidable
Airbnb в Австралии оштрафовали на $10,1 млн
Airbnb оштрафован в Австралии за вводящее в заблуждение ценообразование.

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Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей оштрафовала Airbnb на $10,1 млн за введение потребителей в заблуждение относительно своей ценовой практики в Австралии в период с 2018 по 2021 год. По решению федерального суда компания также выплатит миллионы долларов компенсации пользователям, которые пострадали в результате того же инцидента.

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Было установлено, что в период с января 2018 года по август 2021 года Airbnb предоставила ложные или вводящие в заблуждение сведения примерно 70 тыс. клиентов. Цены были указаны в долларах США с помощью знака $, но не было понятно, что они не в австралийских долларах.

В решении федерального суда судья Шон МакЭлвейн указал, что компания не раскрыла должным образом информацию о том, что цены указаны в долларах США, за исключением нижней части первых трех веб-страниц бронирования. Более наглядно это было показано только на четвертой странице, когда пользователь подтверждал бронирование.

Airbnb признала, что нарушила австралийское потребительское законодательство, не указав четко, что цены указаны в долларах США. Компания объяснила это ошибкой в программном обеспечении, из-за которой австралийские клиенты не переводили цены в местную валюту. Правление Airbnb знало о жалобах клиентов еще в 2018 году.

Компании было предписано выплатить пострадавшим клиентам компенсацию в размере до $15 млн в виде возврата средств и комиссии за конвертацию. Ожидается, что в среднем клиенты получат компенсацию в размере $156.

Председатель Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) Джина Касс-Готлиб заявила, что предоставление компенсации приведет к значительным результатам для пострадавших потребителей.

За указанный период времени 63 тыс. пользователей сделали около 77 тыс. бронирований. Airbnb уже возместил полную стоимость проживания 8 тыс. пользователей на общую сумму $6,3 млн австралийских долларов. Из них около 2 тыс. клиентов обратились в Airbnb с жалобой.

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Суд установил, что общая сумма разницы между австралийскими и американскими ценами на бронирование составила $16,8 млн, при этом Airbnb получила около $9 млн дохода. В рамках соглашения с ACCC Airbnb выплатит еще $400 тыс. на покрытие судебных издержек комиссии.

#devchidable #штраф #airbnb #ит-проекты #онлайн-площадка
Источник: businessinsider.com
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