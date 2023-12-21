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devchidable
Россия наложила на Google штраф в $50 млн
Таганский суд Москвы назначил компании Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд руб. за отказ удалить из Youtube фейки.

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Российский суд оштрафовал Google на 4,6 млрд руб. (около $50,84 млн) за то, что компания не удалила фальшивую и запрещенную информацию, в частности, о конфликте на Украине.

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Как сообщает агентство Reuters, штраф был наложен за то, что компания Google не удалила экстремистский контент и распространение того, что в России называют «ЛГБТ-пропагандой». В связи с тем, что в ноябре 2023 года Верховный суд России постановил, что ЛГБТ-активисты должны быть причислены к экстремистам. Сумма штрафа была рассчитана как доля годового оборота компании в России.

Google уже был оштрафован по тем же статьям в августе 2021 года и в июне 2022 года. В августе 2022 года компании также было предписано выплатить штраф в размере 3 млн руб. (около $33 тыс.) за то, что Google не удалила ложную информацию о конфликте на Украине. В конце 2021 года Google был оштрафован на $7,2 млрд руб., а в августе 2022 года - на $21,1 млрд руб.

В ноябре 2023 года московский суд оштрафовал Google за то, что компания не хранила персональные данные своих российских пользователей. Компания был оштрафован на 15 млн руб. (около $164 тыс.) после того, как Google отказалась хранить персональные данные российских граждан на территории страны.

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С 2022 года Российская Федерация враждует с иностранными технологическими компаниями по вопросам контента, цензуры, данных и местного представительства в рамках тлеющего спора. Конфликт начал усиливаться после начала специальной военной операции России на Украине в конце февраля 2022 года.

#россия #google #devchidable #информационные технологии #штраф #таганский суд москвы #технологическая компания
Источник: beamstart.com
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