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devchidable
Qualcomm: Компьютерный процессор Snapdragon X Elite на 21% быстрее чипов Apple M3
Компания Qualcomm заявила, что её новейший процессор Snapdragon X Elite, предназначенный для ноутбуков под управлением Windows, быстрее процессора Apple M3.

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20 декабря 2023 года компания Qualcomm сделала смелое заявление о том, что ее процессор Snapdragon X Elite на 21% быстрее в процессорных задачах, чем новейший чип M3 от Apple. Компания обнародовала свои цифры в новом интервью Digital Trends.

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Согласно тестам, проведенным Qualcomm, Snapdragon X Elite смог набрать 15 300 баллов за многоядерный процессор в Geekbench 6. С другой стороны, чип M3 набрал около 12 100 баллов, согласно собственным тестам Qualcomm, что совпадает с предыдущими независимыми результатами. Однако бенчмарки для Snapdragon X Elite проводились на демонстрационных ноутбуках, и пока неясно, будет ли заявленный прирост производительности по сравнению с чипом M3 достигнут в финальном производстве.

Еще один вопрос, который остается без ответа, - энергопотребление чипа Qualcomm во время этих эталонных тестов и его сравнение с ведущими показателями энергоэффективности кремния Apple. Важно отметить, что Snapdragon X Elite предлагает два режима энергопотребления 23 Вт и 80 Вт. Как и ожидалось, 80 Вт профиль может работать значительно быстрее, но потребует более мощной системы охлаждения. Профиль 23 Вт предназначен для небольших и легких систем с меньшими требованиями к энергопотреблению и более низкой производительностью.

Для сравнения, чип M3 может достичь полной производительности при пиковой мощности всего 21 Вт. Более мощные M3 Pro и M3 Max потребляют в среднем 30 Вт и 78 Вт соответственно. Базовый MacBook Pro с чипом M3 охлаждается одним вентилятором, в то время как в вариантах M3 Pro и M3 Max используется двухвентиляторная система охлаждения.

Тестировщики из Qualcomm заявляют о том, что чип X Elite, основанный на разработанной ею архитектуре процессора Oryon, должен появиться в потребительских ПК с Windows к середине 2024 года от таких производителей, как Dell, Lenovo и Microsoft Surface. Apple может выпустить линейку M3 MacBook Air уже в марте 2024 года.

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Snapdragon X Elite был анонсирован за неделю до того, как компания Apple сняла с производства свой собственный чип M3 и сопутствующие MacBook Pro и iMac. До анонса M3 компания Qualcomm также заявляла, что процессор Oryon на 50% быстрее в CPU, чем чип M2 18-месячной давности, и при этом потребляет меньше энергии, но не раскрывала сравнений в GPU и других задачах.

#технологии #qualcomm #windows #процессор #devchidable #apple m3 #snapdragon x elite
Источник: macrumors.com
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