Компания Microsoft подтвердила проблемы с Wi-Fi в Windows 11 после установки обновления KB5032288.

Microsoft не потребовалось много времени, чтобы подтвердить и устранить проблему с неработающими Wi-Fi соединениями в последних обновлениях Windows 11 (версии 22H2 и 22H3). 19 декабря 2023 года компания подтвердила сообщения пользователей и пообещала выпустить дополнительную информацию, когда она будет доступна. Спустя чуть более 24 часов разработчики решили проблему с помощью системы Known Issue Rollback (KIR).

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Прелесть KIR в том, что он не требует удаления обновлений или загрузки дополнительных файлов или исправлений. Microsoft может устранить повреждения удаленно и доставить необходимые исправления в затронутые системы (потребительские и неуправляемые устройства) примерно за 24 часа. Компания утверждает, что ускорить процесс можно, перезагрузив компьютер.

На стороне предприятия все обстоит несколько иначе: пользователи управляемых устройств должны установить групповую политику под названием Windows 11 22H2 KB5032288 231029_032011 Know Issue Rollback, чтобы починить свой Wi-Fi. Политику можно загрузить с официального сайта Windows Health Dashboard.

Проблема с неработающими Wi-Fi соединениями затрагивает системы с Windows 11 версий 22H2 и 23H2 с установленными KB5032288 и KB5033375. Она не затрагивает домашние сети, а масштаб ущерба ограничивается корпоративными, образовательными или общественными точками доступа Wi-Fi с аутентификацией 802.1x. Пользователи Windows 10 также не подвержены этой проблеме.

Если пользователи не заметили, Microsoft недавно исправила еще одну ошибку Windows, которая приводила к странным ошибкам при печати и нежелательной установке приложений. Однако это требует больше усилий - необходимо загрузить и запустить утилиту для устранения неполадок, чтобы все снова заработало.