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devchidable
Microsoft отказывается от устаревшей командной консоли в Windows 11
Microsoft прекратит поддержку устаревшего консольного режима в Windows 11, оставив его как дополнительную функцию по требованию.

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Компания Microsoft отказывается от использования устаревшей командной консоли в операционной системе Windows 11 и ее функциональных версиях. Компания тихо обновила свою страницу документации в декабре 2023 года, отметив, что режим устаревшей консоли был исключен, что означает, что она больше не будет получать обновления.

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Кроме того, в документации Microsoft указано, что консоль больше не будет поставляться в Windows 11 в качестве системного компонента. Однако она будет доступна в качестве «Функции по требованию», которую каждый может установить со страницы настроек «Дополнительные функции» или выполнить команду DISM /add-Capability.

Хотя командная консоль часто ассоциируется с Command Prompt, на самом деле это инструмент для доступа к таким функциям, как PowerShell и Command Prompt.

Начиная с Windows 10, система включает три консоли: «Терминал Windows», «Консоль Windows» и устаревший режим «Консоль». Терминал Windows - это новая консоль по умолчанию для доступа к Command Prompt, PowerShell и Linux через WSL. Консоль Windows - это новый режим, который заменяет оригинальную консоль, а режим «Устаревшая консоль» представляет собой уровень совместимости для запуска старых инструментов командной строки, которые не работают корректно в новой версии консоли или терминала.

Другими словами, компания Microsoft отменяет только устаревший компонент. Пользователи по-прежнему смогут обращаться к консоли Windows. Однако рекомендуется использовать Терминал Windows, который уже должен быть установлен по умолчанию в Windows 11.

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Компания-разработчик на декабрь 2023 года не сообщает о причинах такого решения, но, скорее всего, телеметрия показывает, что не так много пользователей возвращаются к традиционному режиму работы с инструментами командной строки.

#microsoft #технологии #windows #windows 11 #операционная система #информационные технологии
Источник: pureinfotech.com
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