Google заплатит $700 млн в рамках урегулирования антимонопольного конфликта с Google Play и изменит его политику.

В сентябре 2023 года компания Google заключила мировое соглашение с генеральными прокурорами всех 50 штатов США, а также округа Колумбия и территории Пуэрто-Рико, чтобы урегулировать антимонопольный иск, касающийся политики Play Store. В середине декабря 2023 года Google наконец-то раскрыла условия этого соглашения, которое включает в себя выплату $700 млн.

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В своем блоге Google сообщила, что $630 млн из этой суммы будут направлены в фонд урегулирования, который будет распределен в пользу потребителей в соответствии с утвержденным судом планом. Остальные $70 млн будут помещены в другой фонд, который будет использоваться штатами.

Помимо денег, компания Google также согласилась внести некоторые изменения в политику Play Store. Одно из них касается боковой загрузки приложений на Android-устройства. Google заявила, что упростит для потребителей процесс боковой загрузки приложений. Компания также предоставит пользователям Android информацию о потенциальных рисках, связанных с загрузкой приложений непосредственно из интернета в первый раз.

Google также объявила, что позволит разработчикам и издателям приложений для Android создать альтернативный вариант биллинга наряду с системой биллинга Google Play для своих американских пользователей. Кроме того, разработчики Android смогут показывать различные варианты цен в приложении, когда пользователь совершает цифровую покупку.

Эти новые изменения и деньги, полученные в результате урегулирования, должны быть утверждены судом, прежде чем они официально вступят в силу.

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Огласка мирового соглашения между Google и генеральными прокурорами штатов США произошла всего через несколько дней после того, как присяжные вынесли решение против Google в аналогичном деле с разработчиком Epic Games. Присяжные согласились с мнением Epic о том, что компания Google осуществляет незаконную монополию с помощью своего магазина Play Store на устройствах Android.