За счет беспроводного способа передачи электроэнергии время работы дронов существенно увеличится.

Россия запатентовала технологию беспроводной подзарядки других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использующую принципы индуктивной зарядки. Это еще одно дополнение к тенденции внедрения Россией вспомогательных беспилотных авиационных систем для дополнения операций других дистанционно управляемых самолетов в ходе продолжающейся специальной военной операции на Украине.

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Как сообщает издание ТАСС, в патентном документе предлагается семейство БПЛА различного назначения (разведка, наблюдение, атака, наведение боеприпасов), поддерживаемых БПЛА-танкерами, которые передают электрическую энергию. Это избавляет беспилотник от необходимости подзарядки на станции оператора и увеличивает продолжительность его полета.

На декабрь 2023 года это дает российским подразделениям множество тактических преимуществ и гибкости, компенсируя оперативные пятна, которыми может воспользоваться противник, когда БПЛА отсутствуют в небе. Однако технология предполагает определенную степень технологической сложности и небольшие логистические трудности, учитывая тактическую и процедурную унификацию, необходимую для российских подразделений.

Российские сухопутные войска используют множество беспилотников различного назначения, созданных различными поставщиками, включая коммерческих производителей развлекательных беспилотников, российские государственные оборонные компании. В используемые устройства также входят БПЛА, созданные в рамках самостоятельных и крауд-финансируемых работ частных российских технологических компаний, индивидуальных любителей беспилотников.

В патенте говорится о том, что изобретение представляет собой не один БПЛА-заправщик, а целое семейство дистанционно управляемых летательных аппаратов с устройствами для беспроводного получения электрической энергии. Существующие системы боевых беспилотников имеют недостаток в виде ограниченного времени работы, говорится в патентном документе. Изобретение относится к системам боевых беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для защиты воздушного пространства и территорий и уничтожения воздушных и наземных целей. Настоящее изобретение увеличивает время работы системы боевых беспилотных летательных аппаратов за счет использования индукционного беспроводного способа передачи электрической энергии, говорится в аннотации к документу.

Новая система боевых беспилотников в остальном имеет все признаки беспилотных авиационных систем с точки зрения базовой конструкции, типов и фундаментальных инженерных принципов. Каждый беспилотный летательный аппарат оснащен малогабаритной оптико-электронной платформой, радиолокационной станцией поиска и целеуказания, разведывательно-навигационным блоком, устройством многоканальной линии передачи данных и идентификатором друга или врага. Судя по всему, речь идет о системе идентификации друга или врага. Оружие также крепится к корпусу, а электрические обмотки, подключенные к источникам питания, крепятся к лопастям винта. Зарядка источника питания БПЛА индукционным способом без прерывания полета позволяет неограниченно увеличить время работы системы боевых беспилотников.

Однако остается много неизвестных деталей о системе, начиная с того, являются ли беспилотники (как боевые БПЛА, так и танкеры) полностью управляемыми человеком, полуавтономными или автономными. Описание в отчете убедительно указывает на автономное или, по крайней мере, полуавтономное управление. Этот вывод основан исключительно на формулировках в патентной документации.

Кроме того, если БПЛА-танкер сможет выполнять некоторые задачи боевых БПЛА или заряжать их через физические, электрические устройства в случае, если беспилотники-танкеры будут сбиты, это позволит увеличить избыточность. Также неясно, может ли БПЛА, используемый для подзарядки, передавать энергию и другим беспилотникам, используемым российскими военными вне этого специализированного семейства дронов.

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Тем не менее, это не первый случай, когда Россия представляет нестандартные БПЛА поддержки боевых действий, призванные облегчить работу других беспилотников, непосредственно участвующих в боевых действиях. Россия также использует беспилотники-ретрансляторы, которые передают, поддерживают и усиливают радиосвязь между наземным контроллером и БПЛА, увеличивая дальность их полета. По имеющимся данным, эти беспилотники представляют собой готовые системы от таких китайских производителей БПЛА, как китайской частной компании DJI, оснащенные ретрансляторами и направленными антеннами.