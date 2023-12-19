Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Систему ударных БПЛА с возможностью подзарядки в полете разработали в России
За счет беспроводного способа передачи электроэнергии время работы дронов существенно увеличится.

реклама

Россия запатентовала технологию беспроводной подзарядки других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использующую принципы индуктивной зарядки. Это еще одно дополнение к тенденции внедрения Россией вспомогательных беспилотных авиационных систем для дополнения операций других дистанционно управляемых самолетов в ходе продолжающейся специальной военной операции на Украине.

реклама

Как сообщает издание ТАСС, в патентном документе предлагается семейство БПЛА различного назначения (разведка, наблюдение, атака, наведение боеприпасов), поддерживаемых БПЛА-танкерами, которые передают электрическую энергию. Это избавляет беспилотник от необходимости подзарядки на станции оператора и увеличивает продолжительность его полета.

На декабрь 2023 года это дает российским подразделениям множество тактических преимуществ и гибкости, компенсируя оперативные пятна, которыми может воспользоваться противник, когда БПЛА отсутствуют в небе. Однако технология предполагает определенную степень технологической сложности и небольшие логистические трудности, учитывая тактическую и процедурную унификацию, необходимую для российских подразделений.

Российские сухопутные войска используют множество беспилотников различного назначения, созданных различными поставщиками, включая коммерческих производителей развлекательных беспилотников, российские государственные оборонные компании. В используемые устройства также входят БПЛА, созданные в рамках самостоятельных и крауд-финансируемых работ частных российских технологических компаний, индивидуальных любителей беспилотников.

В патенте говорится о том, что изобретение представляет собой не один БПЛА-заправщик, а целое семейство дистанционно управляемых летательных аппаратов с устройствами для беспроводного получения электрической энергии. Существующие системы боевых беспилотников имеют недостаток в виде ограниченного времени работы, говорится в патентном документе. Изобретение относится к системам боевых беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для защиты воздушного пространства и территорий и уничтожения воздушных и наземных целей. Настоящее изобретение увеличивает время работы системы боевых беспилотных летательных аппаратов за счет использования индукционного беспроводного способа передачи электрической энергии, говорится в аннотации к документу.

Новая система боевых беспилотников в остальном имеет все признаки беспилотных авиационных систем с точки зрения базовой конструкции, типов и фундаментальных инженерных принципов. Каждый беспилотный летательный аппарат оснащен малогабаритной оптико-электронной платформой, радиолокационной станцией поиска и целеуказания, разведывательно-навигационным блоком, устройством многоканальной линии передачи данных и идентификатором друга или врага. Судя по всему, речь идет о системе идентификации друга или врага. Оружие также крепится к корпусу, а электрические обмотки, подключенные к источникам питания, крепятся к лопастям винта. Зарядка источника питания БПЛА индукционным способом без прерывания полета позволяет неограниченно увеличить время работы системы боевых беспилотников.

Однако остается много неизвестных деталей о системе, начиная с того, являются ли беспилотники (как боевые БПЛА, так и танкеры) полностью управляемыми человеком, полуавтономными или автономными. Описание в отчете убедительно указывает на автономное или, по крайней мере, полуавтономное управление. Этот вывод основан исключительно на формулировках в патентной документации.

Кроме того, если БПЛА-танкер сможет выполнять некоторые задачи боевых БПЛА или заряжать их через физические, электрические устройства в случае, если беспилотники-танкеры будут сбиты, это позволит увеличить избыточность. Также неясно, может ли БПЛА, используемый для подзарядки, передавать энергию и другим беспилотникам, используемым российскими военными вне этого специализированного семейства дронов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Тем не менее, это не первый случай, когда Россия представляет нестандартные БПЛА поддержки боевых действий, призванные облегчить работу других беспилотников, непосредственно участвующих в боевых действиях. Россия также использует беспилотники-ретрансляторы, которые передают, поддерживают и усиливают радиосвязь между наземным контроллером и БПЛА, увеличивая дальность их полета. По имеющимся данным, эти беспилотники представляют собой готовые системы от таких китайских производителей БПЛА, как китайской частной компании DJI, оснащенные ретрансляторами и направленными антеннами.

#россия #сво #технологии #специальная военная операция #бпла #devchidable #военные технлогии #беспилотный летательный аппарат #бпла-танкер
Источник: tass.ru
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
2
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
4
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
26
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
+
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
2
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
5
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
+
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
1
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
1
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
+
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
5
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
12
Систему ударных БПЛА с возможностью подзарядки в полете разработали в России
2
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
16
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
78
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
2
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
10:39
Это предлагают не русские это предлагают евреи. Русское предложение остается в силе забрать у Маска часть прав. Потому что если этого не сделают евреи это сделают другие национальности. Борьба как 200...
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
Никита Коленченко
10:39
А прошки когда?
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
Чaтo-Б0t
10:37
>В США прошли учения штурма культового вертолета «Черный ястреб» (Black Hawk) корабля в море. Так и не понятно, кто кого штурмовал, то ли гвынтокрыл корабль, то ли наоборот. А всё почему, да потому ...
Стало известно, как происходит внезапная атака «Черного ястреба» на корабль
Юрий Кудрявцев
10:34
Что такое "адекватный" с точки зрения лингвиста? Производное от слова "адекват". Явное заимствование. Значит смысл в оригинале, т.е в "adequate". Смотрим перевод с английского. Девять значений: 1. Соо...
Google бесплатно превращает Mac и ПК в Chromebook
саша кузин
10:33
Всё познаётся в сравнении. Вот выйдет в свет сие чудо там и посмотрим конкурент 7900 хт или нет а то видеокарта ещё не вышла, а выделите шкуру не убитого Медведя
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
Harp
10:33
Автор, ты этой "статьей" что сказать то хотел?
Появилось видео боя российской БМП-3 и танка M2 «Брэдли»
Dmitry Mitry
10:31
Это издевательство
Пивоваренная компания Carlsberg передала Украине 24 тыс. банок б/а пива в качестве помощи
Чaтo-Б0t
10:29
Не надо грязи, я китайскую мову не разумею.
Чат-бот ChatGPT чаще предоставляет недостоверную информацию на китайском языке
Дмитрий
10:28
Да чет посмотрел я на ютубе великий 5ж в США не особо он от 4ж чем то уходит. даже 30 мегабит не было на тестах. и тухлый пинг. вообщем по скоростям тож самое. можно и не ждать. учитывая что час...
В 2026 году начнётся развёртывание сетей 5G в крупных городах России
Михаил Лукиных
10:26
Компания миг скорее мертва,чем жива,чтобы производить что-то революционное
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем