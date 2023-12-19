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Россия запатентовала технологию беспроводной подзарядки других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использующую принципы индуктивной зарядки. Это еще одно дополнение к тенденции внедрения Россией вспомогательных беспилотных авиационных систем для дополнения операций других дистанционно управляемых самолетов в ходе продолжающейся специальной военной операции на Украине.
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Как сообщает издание ТАСС, в патентном документе предлагается семейство БПЛА различного назначения (разведка, наблюдение, атака, наведение боеприпасов), поддерживаемых БПЛА-танкерами, которые передают электрическую энергию. Это избавляет беспилотник от необходимости подзарядки на станции оператора и увеличивает продолжительность его полета.
На декабрь 2023 года это дает российским подразделениям множество тактических преимуществ и гибкости, компенсируя оперативные пятна, которыми может воспользоваться противник, когда БПЛА отсутствуют в небе. Однако технология предполагает определенную степень технологической сложности и небольшие логистические трудности, учитывая тактическую и процедурную унификацию, необходимую для российских подразделений.
Российские сухопутные войска используют множество беспилотников различного назначения, созданных различными поставщиками, включая коммерческих производителей развлекательных беспилотников, российские государственные оборонные компании. В используемые устройства также входят БПЛА, созданные в рамках самостоятельных и крауд-финансируемых работ частных российских технологических компаний, индивидуальных любителей беспилотников.
В патенте говорится о том, что изобретение представляет собой не один БПЛА-заправщик, а целое семейство дистанционно управляемых летательных аппаратов с устройствами для беспроводного получения электрической энергии. Существующие системы боевых беспилотников имеют недостаток в виде ограниченного времени работы, говорится в патентном документе. Изобретение относится к системам боевых беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для защиты воздушного пространства и территорий и уничтожения воздушных и наземных целей. Настоящее изобретение увеличивает время работы системы боевых беспилотных летательных аппаратов за счет использования индукционного беспроводного способа передачи электрической энергии, говорится в аннотации к документу.
Новая система боевых беспилотников в остальном имеет все признаки беспилотных авиационных систем с точки зрения базовой конструкции, типов и фундаментальных инженерных принципов. Каждый беспилотный летательный аппарат оснащен малогабаритной оптико-электронной платформой, радиолокационной станцией поиска и целеуказания, разведывательно-навигационным блоком, устройством многоканальной линии передачи данных и идентификатором друга или врага. Судя по всему, речь идет о системе идентификации друга или врага. Оружие также крепится к корпусу, а электрические обмотки, подключенные к источникам питания, крепятся к лопастям винта. Зарядка источника питания БПЛА индукционным способом без прерывания полета позволяет неограниченно увеличить время работы системы боевых беспилотников.
Однако остается много неизвестных деталей о системе, начиная с того, являются ли беспилотники (как боевые БПЛА, так и танкеры) полностью управляемыми человеком, полуавтономными или автономными. Описание в отчете убедительно указывает на автономное или, по крайней мере, полуавтономное управление. Этот вывод основан исключительно на формулировках в патентной документации.
Кроме того, если БПЛА-танкер сможет выполнять некоторые задачи боевых БПЛА или заряжать их через физические, электрические устройства в случае, если беспилотники-танкеры будут сбиты, это позволит увеличить избыточность. Также неясно, может ли БПЛА, используемый для подзарядки, передавать энергию и другим беспилотникам, используемым российскими военными вне этого специализированного семейства дронов.
Тем не менее, это не первый случай, когда Россия представляет нестандартные БПЛА поддержки боевых действий, призванные облегчить работу других беспилотников, непосредственно участвующих в боевых действиях. Россия также использует беспилотники-ретрансляторы, которые передают, поддерживают и усиливают радиосвязь между наземным контроллером и БПЛА, увеличивая дальность их полета. По имеющимся данным, эти беспилотники представляют собой готовые системы от таких китайских производителей БПЛА, как китайской частной компании DJI, оснащенные ретрансляторами и направленными антеннами.