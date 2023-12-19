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devchidable
ВСУ получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe
Это модели, предназначенные как для поражения наземных целей, так и для приманки и перегрузки систем ПВО

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Украинские военные получили первую партию новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) AQ 400 Scythe - боеприпасов, предназначенных как для поражения наземных целей, так и для приманки и перегрузки систем ПВО.

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Перегрузка систем ПВО, по мнению российских экспертов в области обороны, должна заставить израсходовать ракетные запасы, атакуя волнами. Более значительные волны украинских ударов будут проходить с каждым последующим разом.

По данным издания Defense News, AQ 400 Scythe имеет дальность полета до 750-900 км и предназначен для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт. БПЛА может нести полезную нагрузку до 32 кг, с возможностью увеличения до 70 кг, но это уменьшает дальность полета. Скорость от 140 км/ч до 200 км/ч.

В задней части БПЛА на декабрь 2023 года установлен двигатель внутреннего сгорания, который приводит в движение толкающий пропеллер с тандемной конфигурацией крыльев. На одних видео у БПЛА есть шасси, а на других оно отсутствует, неясно, есть ли у БПЛА обе функции сразу или это разные модели.

БПЛА был разработан компанией Terminal Autonomy, ранее известной как One Way Aerospace, которая, как сообщает Defense News, объявила о боевом развертывании системы. Это говорит о том, что беспилотник прошел всесторонние испытания и готов к бою. Возможно, за этим объявлением стоит коммерческий мотив, направленный на привлечение западных инвестиций.

В отчете цитируется заявление компании, в котором говорится о разработке и запуске беспилотника, начальный объем производства которого составляет 100 единиц, а амбициозные планы по увеличению объема производства до 500 единиц ежемесячно. Это предвещает значительный скачок в стратегических боевых возможностях для украинских вооруженных сил.

Отличительными особенностями AQ 400 Scythe являются быстрота сборки, возможность массового производства и экономическая эффективность, что делает его ключевым средством в современной войне.

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Эти характеристики заставили обратить внимание и российский лагерь, который выразил осторожность и призвал не недооценивать это оружие, признав, что оно представляет реальную угрозу для батарей зенитных ракет (ЗРК) и наземных целей.  

#россия #украина #сво #всу #специальная военная операция #бпла #беспилотники #devchidable #беспилотники-камикадзе #вооруженные силы украины #aq 400 scythe
Источник: tass.ru
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