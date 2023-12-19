Adobe и Figma вместе объявили о взаимном расторжении соглашения о слиянии, по которому Adobe должна была выплатить платформе для дизайна продуктов Figma $20 млрд.

Компания Adobe решила отказаться от плана приобретения Figma за $20 млрд, поскольку обе компании не смогли найти четкий путь к получению одобрения от регулирующих органов Великобритании и Европейского союза (ЕС).

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На фоне растущего давления со стороны регулирующих органов обе компании пришли к решению, взаимно договорившись о расторжении соглашения о слиянии, которое урегулирует все аспекты прекращения слияния Adobe-Figma.

Сделка, о которой было объявлено в 2022 году, подверглась тщательному изучению со стороны регулирующих органов из-за ее масштабов и влияния на конкуренцию. Министерство юстиции США изучает сделку Adobe и Figma на протяжении 2023 года. Великобритания и ЕС начали углубленное расследование по поводу приобретения, и в выводах говорится, что слияние устранит конкуренцию между двумя основными конкурентами.

Компания Adobe решила не предлагать CMA никаких потенциальных решений по поводу приобретения компании Figma. По словам представителей Adobe, опасения CMA не могут быть устранены никакими реальными средствами. В начале декабря 2023 года Adobe и Figma встретились с представителями Минюста, чтобы получить одобрение на слияние на фоне возможных судебных исков со стороны Министерства юстиции США. Европейская комиссия (ЕК) предупредила компанию Adobe, что приобретение может привести к снижению конкуренции на мировых рынках интерактивного и креативного дизайнерского программного обеспечения.

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Adobe выплатит Figma компенсацию в размере $1 млрд долларов, поскольку компания не смогла получить разрешение регулирующих органов. Figma и Adobe приняли совместное решение о прекращении предстоящего приобретения.