Еврокомиссия запустила процедуру проверки возможных нарушений со стороны соцсети X связанной с невыполнением обязательств по противодействию дезинформации и манипуляциям.

Вскоре после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году Европейский союз (ЕС) направил письмо в компанию X с предупреждением о том, что социальная медиаплатформа используется для распространения дезинформации. Компанию также призвали своевременно принимать меры и удалять соответствующий контент. Похоже, что платформа X оказалась недостаточно усердной, поскольку регулирующие органы ЕС объявили о начале официального расследования в связи с предполагаемым распространением платформой незаконного контента и дезинформации.

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Европейская комиссия проверит, не нарушала ли компания X «Закон о цифровых услугах» (DSA) в таких областях, как управление рисками, модерация контента, темные схемы, прозрачность рекламы и доступ исследователей к данным.

По информации Европейской комиссии, на основании проведенного предварительного расследования, в том числе анализа отчета об оценке рисков за сентябрь 2023 года. Комиссия приняла решение открыть официальное разбирательство о нарушении в отношении X в соответствии с «Законом о цифровых услугах».

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После официального открытия разбирательства Комиссия продолжит сбор доказательств, что позволит ей предпринять правоприменительные меры, такие как временные меры и решения о несоблюдении. Комиссия также может принять любое обязательство платформы X по исправлению ситуации по вопросам, являющимся предметом разбирательства.