Компания Portronics выпустила Dash 4, новую портативную колонку для караоке. Элегантный дизайн колонки отличается сетчатой текстурой и 360-градусной системой динамической RGB-подсветки.

Компания Portronics расширила ассортимент своей продукции, выпустив новую беспроводную колонку Dash 4 с микрофоном для караоке. Dash 4 - это 50-ваттная портативная беспроводная колонка, оснащенная беспроводным микрофоном. Устройство сертифицирована по стандарту IPX5, что делает ее водонепроницаемой.

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Portronics Dash 4 стоит 7,7 тыс. руб. и может быть куплен на Amazon, Flipkart, Myntra и официальном сайте Potronics среди других онлайн и оффлайн магазинов. На колонку предоставляется 12-месячная гарантия.

Внешний вид Dash 4 имеет сетчатую текстуру, дополненную встроенной 360-градусной системой динамической RGB-подсветки и панелью управления. С помощью панели управления можно управлять воспроизведением музыки, регулировать громкость и выбирать один из шести режимов освещения, включая ритм чистого цвета, вертикальный цветной ритм, горизонтальное полноцветное вращение, волну чистого цвета, цветное дыхание и режим теплого света.

По словам разработчиков, колонки будут выдавать высококачественный звук, который можно точно настроить с помощью встроенных режимов эквалайзера на панели управления. Если пользователь предпочитает сбалансированное звучание, басы или хочет подчеркнуть высокие частоты, он сможет настроить их под себя. При использовании микрофона Dash 4 позволяет переключаться между караоке и вокальным режимом.

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Portronics Dash 4 позволяет воспроизводить музыку по Bluetooth, с флеш-накопителя, подключенного к USB-порту, с Aux-in через 3,5-мм кабель, стереовыход для наушников, а также специальный порт для проводного микрофона. Колонка также оснащена встроенным FM-тюнером. Кожаный ремешок на Dash 4 делает его удобным для переноски. Колонка оснащена аккумулятором емкостью 8 тыс. мАч и обещает обеспечить время автономной работы до шести часов.