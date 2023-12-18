Компания OpenAI заблокировала учетную запись ByteDance.

Компания OpenAI приостановил действие аккаунта создателя TikTok компании ByteDance после того, как она использовала GPT для обучения собственной модели искусственного интеллекта. Этим компания, по сути, нарушила лицензию разработчика как Microsoft, так и OpenAI.

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Согласно отчету издания The Verge, ByteDance тайно использовала данные, генерируемые GPT, для разработки собственной конкурирующей модели большого языка (LLM). LLM используются для обучения чат-ботов ИИ, которые могут выполнять различные задачи.

Такая практика использования технологии OpenAI для разработки собственной языковой модели является прямым нарушением условий предоставления услуг OpenAI.

Согласно условиям, конечным пользователям не разрешается использовать Output для разработки любых моделей искусственного интеллекта, конкурирующих с продуктами и услугами OpenAI. Однако клиенты могут использовать Output для разработки моделей ИИ, предназначенных в первую очередь для категоризации, классификации или организации данных (например, вкраплений или классификаторов), при условии, что такие модели не распространяются и не предоставляются в коммерческое пользование третьим лицам, и для тонкой настройки моделей, предоставляемых в рамках сервисов OpenAI.

ByteDance покупает доступ к OpenAI через компанию Microsoft, которая придерживается такой же политики. В отчете утверждается, что внутренние документы ByteDance подтверждают, что API OpenAI использовался для разработки ее фундаментальной LLM под кодовым названием Project Seed практически на всех этапах разработки, включая обучение и оценку модели.

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Представитель OpenAI Нико Феликс сообщил, что аккаунт ByteDance был приостановлен. Феликс добавил, что все клиенты API должны придерживаться правил OpenAI, чтобы гарантировать, что технология используется во благо. Если сотрудники компании обнаружат, что их использование не соответствует этим правилам, разработчики попросят их внести необходимые изменения или прекратят действие их учетной записи в OpenAI.