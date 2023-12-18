Одна из ведущих мировых компаний в области видеоигр, Activision Blizzard, планирует выделить приблизительно $55 млн на разрешение иска, поданного Департаментом гражданских прав Калифорнии.

В октябре 2023 года Microsoft завершила сделку по приобретению производителя Call of Duty компании Activision Blizzard за $69 млрд. Теперь компания согласилась удовлетворить иск, поданный агентством штата Калифорния в США.

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В иске утверждается, что в издательстве видеоигр компании Activision Blizzard происходило дискриминация женщин. В частности, им отказывали в возможности продвижения по службе, а также платили меньше. В заявлении, с которым ознакомился телеканал CNBC, Департамент гражданских прав Калифорнии сообщил, что в рамках предложенного мирового соглашения Activision Blizzard выплатит около $55 млн, чтобы облегчить жизнь сотрудницам и подрядчикам, пострадавшим в период с октября 2015 года по декабрь 2020 года, а также покрыть судебные издержки. В заявлении ведомства также отмечается, что около $46 млн из общей суммы пойдут в фонд для пострадавших женщин.

В 2021 году Activision Blizzard урегулировала иск от Комиссии по равным возможностям в сфере занятости США. В этом деле говорилось о сексуальных домогательствах, дискриминации по беременности и преследованиях в отношении игровой студии. В результате игровая студия согласилась сформировать фонд в размере $18 млн для выплат пострадавшим.

В мае 2021 году агентство, которое тогда называлось Департаментом справедливого трудоустройства и жилья, подало иск против компании. Агентство выдвинуло обвинения в сексуальных домогательствах, дискриминации и преследовании. В сентябре 2021 года газета Wall Street Journal обвинила генерального директора Activision Blizzard Бобби Котика в том, что он знал об обвинениях в неподобающем поведении внутри компании, но не поделился всей необходимой информацией с советом директоров.

Акции компании Activision Blizzard упали, и впоследствии Microsoft начала переговоры о приобретении студии, разработавшей популярный шутер от первого лица Call of Duty.

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Сделка была закрыта в октябре 2023 года, после того как регулирующие органы в США и Европе тщательно изучили ее, прежде чем одобрить. В середине декабря 2023 года Федеральная торговая комиссия заявила в апелляционном суде Сан-Франциско, что федеральный судья допустил ошибку, отклонив попытку регулирующего органа помешать компаниям заключить сделку.