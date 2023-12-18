В Google Play Store появился новый внешний вид, в результате чего панель поиска в верхней части страницы исчезла.

В декабре 2023 года компания Google выпустила новое обновление для Play Store. Как сообщается, с этим обновлением технологический гигант тестирует новый дизайн своей официальной платформы для размещения приложений.

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Согласно отчету издания 9to5Google, последнее обновление затронуло некоторых пользователей. В сообщении говорится, что некоторые пользователи жалуются на то, что у них полностью пропала строка поиска. Таким образом, у них практически нет возможности искать конкретные приложения.

Магазин Google Play не часто претерпевает серьезные изменения. При последнем изменении дизайна Google добавила Material You, чтобы изменить общий вид приложения в соответствии с текущей версией операционной системы Android. С тех пор важнейшее приложение для Android остается неизменным.

Как сообщает 9to5Google, на 18 декабря 2023 года Google тестирует очередной редизайн приложения. В результате этого изменения в нижней части приложения появится новая вкладка, а строка поиска будет удалена. В отчете отмечается, что впервые это изменение было замечено в начале декабря 2023 года. Один из пользователей Pixel Fold пожаловался, что Play Store выглядит несколько иначе и в нем отсутствует строка поиска.

Приложение показывало три основные вкладки в нижней части: «Игры», «Приложения» и «Книги». Однако в этой версии приложения отсутствовала вкладка «Предложения». По словам пользователей, единственным способом поиска приложения было нажатие на предложенное на главной вкладке и использование значка поиска, который появлялся на странице. Другие пользователи также отметили аналогичную проблему. Пользователь на платформе X под ником AssembleDebug также поделился в соцсети постом, содержащим скриншоты, на которых видно приложение Play Store без строки поиска и совершенно новый дизайн приложения.

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В меню страницы появилась дополнительная вкладка «Поиск», а новая страница отображает предлагаемые поисковые запросы в виде карточек, расположенных в виде сетки. Строка поиска также отсутствует на страницах «Приложения» и «Игры». Однако в этой версии строка видна на вкладке «Поиск».