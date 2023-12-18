Компания Samsung под конец 2023 года решила обновить ассортимент смартфонов начального уровня. Компания представила Galaxy A15 и A15 5G, а также модель Galaxy A25 5G.

Компания Samsung начала обновлять линейку бюджетных смартфонов, представив в середине декабря 2023 года Galaxy A15 5G и Galaxy A25. Помимо них, в начале 2024 года южнокорейцы также должны представить среднебюджетный Galaxy A55. В последнее время об этом устройстве было много утечек, но теперь появилось новое объявление о его процессоре, намекающее на многообещающий прирост производительности.

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На декабрь 2023 года известно о том, что Galaxy A55 оснащен собственным чипсетом Samsung Exynos 1480, который является преемником Exynos 1380, на котором работают Galaxy A54 и Galaxy Tab S9 FE+. Чип будет включать восьмиядерный процессор с измененной архитектурой, состоящей из компоновки 4+4 CPU. Предыдущий бенчмарк показал незначительное изменение производительности, но последний результат говорит об обратном.

Согласно последнему листингу Geekbench размешенную на платформе X, Exynos 1480 получил небольшой прирост в категории одноядерных процессоров, набрав 1180 баллов. В то же время в многоядерной части новый процессор продемонстрировал значительный прирост - 3536 баллов. Для сравнения, Galaxy A54 набрал 1022 и 2889 баллов соответственно. Таким образом, Exynos 1480 примерно на 13-18% быстрее по сравнению с Exynos 1380 SoC. Однако на 18 декабря 2023 года неизвестно, насколько эффективным окажется новый чипсет и улучшит ли он время автономной работы.

Помимо процессора, Galaxy A55 получит новый графический блок Xclipse 530, основанный на дизайне RDNA2 от компании AMD, аналогичном GPU, используемому во флагманских чипсетах Samsung. К сожалению, пока не подтверждено, какой будет игровая производительность. Также просочились рендеры Samsung Galaxy A55. Android-телефон среднего класса имеет плоскую рамку с Galaxy A25, а также новый дизайн Key Island вокруг кнопок. Кроме того, он оснащен аккумулятором емкостью 5 тыс. мАч со средней скоростью зарядки 25 Вт.

Отдел камер по-прежнему возглавляет основная камера 50 Мп, а дополняет его 12 Мп ультра широкоугольный объектив. Наконец, Galaxy A55 должен работать под управлением One UI 6 или более новой оболочки One UI 6.1, основанной на Android 14. О цене устройства на 18 едкабря 2023 года не известно, но оно должно стать достойной альтернативой Pixel 7a и грядущему Pixel 8a от Google.