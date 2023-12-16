Двое богатейших людей мира, Джефф Безос и Илон Маск, снова публично препираются из-за своих космических компаний

Илон Маск и Джефф Безос - два самых богатых человека в мире. У них много общего - не считая миллиардов долларов. Оба управляют компаниями по освоению космоса и являются титанами технологической индустрии.

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В подкаст-интервью с Лексом Фридманом, Джеффа Безоса спросили, что он думает о Маске. Безос рассказал, что он очень хорошо знает Илона. Безос знает его не только как публичную персону. Безос поспорил о том, что некоторые могут думать, что знают его, но Безос гарантирует, что это не так. Судя по результатам, он должен быть очень способным руководителем. Невозможно иметь Tesla и SpaceX, не будучи способным руководителем. Это невозможно.

Лекс Фридман во время подкаста сказал Безосу, что если два миллиарда будут общаться вместе, то, надеюсь, у них возникнет дружба, которая вдохновит все человечество. Безос согласился с этим мнением и отметил, что согласен с Фридманом и думает, что во многих начинаниях они очень похожи.

Соперничество Безоса и Маска, подпитываемое амбициями и конкуренцией, кипит уже много лет. Оно разгорается в космической гонке, когда компания Blue Origin во главе с Безосом оспаривает господство SpaceX. Маск подтрунивает над Безосом, называя его подражателем и высмеивая его космический корабль. Безос отвечал тонкими колкостями и почти безропотно поздравлял компанию SpaceX с важными событиями. За пределами космоса их соперничество перекинулось на земную сферу. Маск выступал за разрушение розничной империи Amazon, а Безос обвинял Маска в использовании государственных субсидий для получения несправедливого преимущества.

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Несмотря на разногласия, на декабрь 2023 года Безос и Маск признают достижения друг друга и ставят перед собой более широкую цель - развивать освоение космоса на благо всего человечества.