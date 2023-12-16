Американский техгигант Apple планирует начать использовать OLED-дисплеи для своих планшетов iPad и ноутбуков MacBook.

Компания Apple переходит с LCD на OLED-дисплеи для iPad и MacBook. Очередной отчет подтвердил различные слухи, заявив, что высококлассные iPad получат OLED-экраны уже в 2024 году, а MacBook в 2025 году. Apple также рассматривает возможность создания складных планшетов.

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Ссылаясь на нескольких руководителей технологической индустрии, издание Nikkei Asia сообщает, что в то время как Apple планирует установить OLED-панели в iPad Pros в 2024 году, OLED-модель MacBook также находится в разработке, чтобы начать производство не раньше второй половины 2025 года.

Ожидается, что отказ от традиционных ЖК-экранов в пользу технологии OLED принесет выгоду корейским и китайским производителям дисплеев, таким как Samsung и BOE, в то же время представляя угрозу для японских и тайваньских ЖК-гигантов.

Согласно отчету Counterpoint Research, к 2024 году OLED-экраны будут использоваться в 15% планшетов, по сравнению с 8% на декабрь 2023 года. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться благодаря приверженности компаний Apple и Samsung к OLED, что потенциально может привести к консолидации рынка среди производителей ЖК-дисплеев. Рост популярности OLED в планшетах может еще больше потеснить производителей ЖК-дисплеев, как это уже произошло на рынке смартфонов.

Компания Apple также изучает возможность создания складных iPad, но конкретные сроки пока не называются. Выход компании на рынок складных устройств, скорее всего, ускорит их внедрение.