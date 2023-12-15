Новая утечка содержит множество интересных подробностей о консоли Playstation 5 Pro от Sony. В утечке упоминается новая дата выхода, а также огромная разница в производительности консоли.

В докладе, опубликованном в июле 2023 года, утверждалось, что компания Sony разрабатывает новую версию PlayStation 5 и что эта версия будет называться PlayStation 5 Pro. Кроме того, были названы некоторые особенности игровой консоли, которые не были подтверждены официально, и было сказано, что Sony выпустит ее в ноябре 2024 года.

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С тех пор появилось еще несколько утечек о том, что пользователи могут ожидать от PS5 Pro. Утечка поступила от участника форума Resetera под ником RandomlyRandom 67. Данные раскрывают множество подробностей о грядущей игровой консоли Sony, включая информацию о процессоре, GPU, NPU, памяти, показателях повышения производительности и сроках запуска.

Согласно информации на Resetera, чипсет, на котором будет работать грядущая игровая консоль, полученный от AMD под кодовым названием Viola, будет производиться компанией TSMC в рамках производственного процесса N4P. Для обеспечения совместимости с консолями текущего поколения в процессоре будет использоваться архитектура Zen 2 - та же, что и в PS5. Однако частота ядер процессора будет динамической с пиковой частотой 4,4 ГГц. Также будет увеличен объем кэш-памяти L1, L2 и L3.

Что касается GPU, то чипсет в PS5 Pro будет использовать архитектуру RDNA 3, которая является огромным улучшением по сравнению с архитектурой RDNA 2, используемой в GPU PS5. Однако в нем также будут улучшены возможности трассировки лучей благодаря RDNA4, новой архитектуре GPU от компании AMD. По имеющимся данным, GPU будет иметь 60 вычислительных блоков (CU). Однако в розничной продаже компания Sony будет использовать только 56 CU. На 15 декабря 2023 года нет информации о том, почему компания так поступила.

Согласно сообщению, GPU будет иметь 3 584 шейдерных блока, 224 блока текстурирования (TMU) и 96 блоков рендеринга (ROP), а частота GPU может повышаться до 2 ГГц. Кроме того, он будет оснащен 16 Гб памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с и пропускной способностью 576 ГБ/с. Благодаря всем этим улучшениям, как утверждает утечка, мощность GPU в PS5 Pro составит 14,33 терафлопс (TFLOPs), что примерно на 40% больше у PS5 Pro, чем в PS5.

Согласно сообщению, эта мощность позволит PS5 Pro обеспечить производительность растеризации на 50-60% выше, а трассировки лучей - более чем в два раза выше в играх по сравнению с PS5. В консоли также есть NPU под названием XDNA2. Как сообщается, этот NPU предназначен для ускорения технологии повышения качества графики Sony, использующей машинное обучение.

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В то время как в предыдущем отчете утверждалось, что Sony выпустит PS5 Pro в ноябре 2024 года, последняя утечка утверждает, что грядущая игровая консоль появится в сентябре 2024 года.