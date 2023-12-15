Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Новая утечка указывает на значительный прирост производительности GPU в PlayStation 5 Pro
Новая утечка содержит множество интересных подробностей о консоли Playstation 5 Pro от Sony. В утечке упоминается новая дата выхода, а также огромная разница в производительности консоли.

реклама

В докладе, опубликованном в июле 2023 года, утверждалось, что компания Sony разрабатывает новую версию PlayStation 5 и что эта версия будет называться PlayStation 5 Pro. Кроме того, были названы некоторые особенности игровой консоли, которые не были подтверждены официально, и было сказано, что Sony выпустит ее в ноябре 2024 года.

реклама

С тех пор появилось еще несколько утечек о том, что пользователи могут ожидать от PS5 Pro. Утечка поступила от участника форума Resetera под ником RandomlyRandom 67. Данные раскрывают множество подробностей о грядущей игровой консоли Sony, включая информацию о процессоре, GPU, NPU, памяти, показателях повышения производительности и сроках запуска.

Согласно информации на Resetera, чипсет, на котором будет работать грядущая игровая консоль, полученный от AMD под кодовым названием Viola, будет производиться компанией TSMC в рамках производственного процесса N4P. Для обеспечения совместимости с консолями текущего поколения в процессоре будет использоваться архитектура Zen 2 - та же, что и в PS5. Однако частота ядер процессора будет динамической с пиковой частотой 4,4 ГГц. Также будет увеличен объем кэш-памяти L1, L2 и L3.

Что касается GPU, то чипсет в PS5 Pro будет использовать архитектуру RDNA 3, которая является огромным улучшением по сравнению с архитектурой RDNA 2, используемой в GPU PS5. Однако в нем также будут улучшены возможности трассировки лучей благодаря RDNA4, новой архитектуре GPU от компании AMD. По имеющимся данным, GPU будет иметь 60 вычислительных блоков (CU). Однако в розничной продаже компания Sony будет использовать только 56 CU. На 15 декабря 2023 года нет информации о том, почему компания так поступила.

Согласно сообщению, GPU будет иметь 3 584 шейдерных блока, 224 блока текстурирования (TMU) и 96 блоков рендеринга (ROP), а частота GPU может повышаться до 2 ГГц. Кроме того, он будет оснащен 16 Гб памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с и пропускной способностью 576 ГБ/с. Благодаря всем этим улучшениям, как утверждает утечка, мощность GPU в PS5 Pro составит 14,33 терафлопс (TFLOPs), что примерно на 40% больше у PS5 Pro, чем в PS5.

Согласно сообщению, эта мощность позволит PS5 Pro обеспечить производительность растеризации на 50-60% выше, а трассировки лучей - более чем в два раза выше в играх по сравнению с PS5. В консоли также есть NPU под названием XDNA2. Как сообщается, этот NPU предназначен для ускорения технологии повышения качества графики Sony, использующей машинное обучение.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В то время как в предыдущем отчете утверждалось, что Sony выпустит PS5 Pro в ноябре 2024 года, последняя утечка утверждает, что грядущая игровая консоль появится в сентябре 2024 года.

#devchidable #консоль #sony playstation 5 #playstation 5 pro #инсайд #игровая приставка #ps5 pro
Источник: gbnews.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начала 2024 года
Многопользовательский режим The Last Of Us отменен, студия сосредоточится на одиночных играх
В настройках Windows 11 появился раздел для управления компонентами ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
21
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
6
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
84
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
4
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
8
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
6
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
8

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
61
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
7
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
93
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
48
Обзор игры с открытым миром Avatar Frontiers of Pandora
11

Сейчас обсуждают

dmitry07
22:11
Какая капризная французская женщина?!
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
mozghru
22:07
чёрный пиар,это тоже пиар..Смуты. Но гипножабы Даши малова-то на убийство члено-мразей с ЕКСБити -гейма..ибо там поклёп и враньё..
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
Сергей Кондратенко
22:07
7900 и так откуривает от 4070ти. Ну и на оборот. Справедливости ради и в 1440р. Для 4к гейминга есть и другие видяхи. В лице 4080 хотя-бы. А 4070ти. Стоит все же дешевле чем 7900xt.
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
Eppius
22:04
никак нет. но для полного уничтожения нужен кинжал с ядерной боевой частью
База ПРО США в польском Редзиково введена в эксплуатацию
Артём Николаев
22:02
Не, я имею ввиду как этим воздушные цели сбивать если это не бомбер времён второй мировой? Она ж даже не увидит, где кто летит. Панцырь вот это ПВО.
Российская армия продемонстрировала эффективную работу новых комплексов 2с38 "Деривация-ПВО"
-=metallist=-
22:01
Кто от 200 шортить будет?
Курс акций Apple обновил очередной рекорд
Сергей Кондратенко
22:01
Началось! Ща красноперые налупят тут. ЛоЛ
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
beltar
21:56
Выполнили задачу по уничтожению укронацистов и спасению жизней русских солдат. Русская армия расходует танки, а хохлятская - хохлофф.
Army Recognition: Западные санкции не работают – РФ в 3 раза увеличила производство танков Т-90М
-=metallist=-
21:51
А у версии от Brabus будет еще и подсветка порогов с надписью перемога и музыка от Burmeister)))
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
-=metallist=-
21:48
За горилкой мотаться будут быстренько) Главное, чтоб не продуло, а то сквозняк со всех сторон. Мне эта тачка напомнила ту, которая в первой части полицейской академии была Махони отправлена в воды оке...
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем