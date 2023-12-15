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devchidable
Обновление Star Citizen принесет 15 заброшенных поселений, инопланетный корабль и многое другое
Cloud Imperium выпустила обновление Alpha 3.22 для космического симулятора Star Citizen.

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Разработчик компьютерных игр Cloud Imperium Games завершает 2023 год с размахом. Вышло очередное крупное обновление Alpha для научно-фантастической ролевой игры Star Citizen. Обновление Alpha 3.22, получившее название Wrecks to Richest, предлагает большой выбор новых локаций для посещения, обновленный геймплей спасения кораблей, совершенно новые прически для игроков, инопланетный корабль, модифицированный для людей, и многое другое.

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Количество заброшенных поселений, на которые игроки могут наткнуться во время исследования или выполнения заданий, увеличилось на 15. В этих поселениях, расположенных на планетах Херстон и МикроТек, могут находиться нейтральные NPC и магазины, в то время как другие могут быть заброшены или наполнены враждебными бандами.

В последних патчах Star Citizen постоянно расширяются возможности спасения, и последнее обновление не стало исключением. Владельцы спасательных кораблей Drake Vulture и Aegis Reclaimer теперь могут разбивать и дезинтегрировать брошенные корабли, чтобы продать полученное сырье.

Если говорить о транспортных средствах, то новый Aopoa San`tok.yai - это космический корабль, созданный инопланетной расой Xi`an из вселенной Star Citizen. Корабль был модифицирован для использования людьми. В то же время в игре появился X1 - наземное транспортное средство с открытым верхом, которое по сути представляет собой ховербайк, способный развивать высокую скорость.


Разработчики недавно подробно рассказали о состоянии Squadron 42, предстоящей однопользовательской кампании Star Citizen. Хотя дата выхода проекта на 15 декабря 2023 года пока не определена, прически и связанные с ними технологии из кампании уже появились в многопользовательской версии игры. Теперь игроки и NPC могут использовать 20 причесок из Squadron 42, а в скором времени появятся и другие.

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Среди других изменений этого обновления - контент Arena Commander для режимов FPS и полетов, персональные грузовые контейнеры для хранения предметов и праздничные акции.

#игра #обновление #star citizen #devchidable #игровые новости #alpha 3.22 #cloud imperium
Источник: igromania.ru
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