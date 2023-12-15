Холдинг Embracer Group приступил к очередному этапу рестркуктуризации. Об этом сообщил один из создателей Duke Nukem Скотт Миллер.

Не прошло и двух недель до Рождества, как стало известно об очередном массовом увольнении в издательстве Embracer Group. Несколько сотрудников 3D Realms и Slipgate Ironworks обратились к своим аккаунтам в социальных сетях, чтобы сообщить, что им вручили уведомления об увольнении. По некоторым неподтвержденным данным, в том числе от основателя 3D Realms Скотта Миллера на платформе X, половина сотрудников студии была уволена на этой неделе. Пока что Embracer Group официально не комментирует сообщения об увольнениях.

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Эта инкарнация 3D Realms впервые появилась в 2014 году, после того как оригинальная компания с таким названием, создавшая франшизу Duke Nukem, фактически закрылась в 2009 году. С тех пор возрожденная 3D Realms и ее внутренняя студия Slipgate Ironworks разработали и опубликовали ряд ретро-шутеров от первого лица, включая Ion Fury, Ghostrunner, Ripout и Cultic. В 2021 году компания была приобретена Embracer Group.

В начале 2023 года 3D Realms объявила о том, что в разработке находится довольно много игр, включая Phantom Fury, RTS Tempest Rising, Core Decay, Graven и Wrath: Aeon of Ruin (последние две уже вышли в Early Access). Неизвестно, как увольнения в середине декабря 2023 года повлияют на разработку и выпуск этих игр.





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Это лишь последнее массовое увольнение в Embracer Group, после того как издатель объявил о реструктуризации в июне 2023 года. С тех пор компания полностью закрыла такие студии, как Saints Row, разработчик Volition, и, всего несколько дней назад, Free Radical Design. Другие игровые студии, работающие под началом Embracer Group, хотя и не были полностью закрыты, за последние несколько месяцев пережили большие увольнения, например Beamdog, Crystal Dynamics и другие.