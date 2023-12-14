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devchidable
Microsoft расширяет доступ к Copilot для образовательных учреждений
Microsoft предпринимает шаги по расширению доступа к своему помощнику Copilot, чтобы предоставить пользователям более интерактивный и полезный опыт работы с искусственным интеллектом.

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Компания Microsoft объявила о расширении доступа к Copilot с коммерческой защитой данных для новых клиентов. Начиная с начала 2024 года все преподаватели и студенты высших учебных заведений (в возрасте от 18 лет) получат право на Copilot с коммерческой защитой данных, ранее называвшийся Bing Chat Enterprise. Это позволит им использовать чат компании Microsoft на базе искусственного интеллекта с доступом к GPT-4, генератору изображений DALL-E 3 и другим функциям, не передавая подсказки и ответы Microsoft для обучения будущих моделей. Для доступа к Copilot с защитой коммерческих данных потребуется школьная учетная запись Microsoft.

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По словам представителей Microsoft, ученики могут использовать Copilot для конспектирования статей, получения пошаговых объяснений, улучшения навыков письма, получения отзывов о своей работе, мозгового штурма идей и многого другого.

«ИИ способен произвести революцию в высшем образовании. Наше партнерство с Microsoft позволило нам улучшить обучение студентов и поддержать инновационные исследования в Университете штата Флорида с помощью автоматизированной, безопасной и надежной платформы. Мне не терпится увидеть, чего сможет добиться наше следующее поколение лидеров с помощью таких инструментов, как Copilot», - помощник вице-президента Университета штата Флорида Джонатан Фозард.

Помимо предоставления доступа к Copilot с коммерческой защитой данных, компания Microsoft вскоре предложит Copilot для Microsoft 365 преподавателям и сотрудникам.

Начиная с 1 января 2024 года, клиенты в образовательных учреждениях смогут получить доступ к Copilot для Microsoft 365 по цене $30 за пользователя в месяц.

Напомним, что Copilot для Microsoft 365 объединяет большие языковые модели с данными вашей организации для повышения производительности. Эти данные включают электронные письма, встречи, чаты, документы и многое другое в дополнение к стандартным функциям, таким как создание ответов или изображений.

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Компания Microsoft также напомнила об авторском обязательстве компании, которое гарантирует клиентам защиту от претензий по авторским правам при использовании генеративного ИИ. Подробнее об усилиях Microsoft по распространению Copilot на большее число пользователей можно узнать из сообщения в блоге Microsoft Education Blog.

#microsoft #технологии #devchidable #чат-бот #искуственный интеллект #gpt-4 #copilot #dall-e 3
Источник: educationblog.microsoft.com
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