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Похоже, что использование Илоном Маском ненормативной лексики во время решения рекламных вопросов с крупными брендами отбивает крупных рекламодателей у платформы X. Согласно отчету, американские компании, включая Walt Disney и Comcast, увеличили свои расходы на рекламу на конкурирующих платформах, таких как Instagram.
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Согласно отчету Sensor Tower, крупные американские компании увеличили расходы на рекламу в Instagram после приостановки рекламы в соцсети X в ноябре 2023 года. Бренды приостановили рекламу на платформе, принадлежащей Маску, после того как он договорился с одним из пользователей об антисемитском контенте.
В то время как Disney увеличил расходы на приложение, принадлежащее компании Meta, на 40%, Comcast тратит на рекламу в Instagram примерно на 6% больше. Данные получены за две недели, начиная с 20 ноября 2023 года. Paramount, тем временем, утроила свои расходы на Snapchat.
В конце ноября 2023 года Илон Маск послал куда подальше крупных рекламодателей, бойкотирующих его социальную медиаплатформу. Маск также уколол гендиректора Disney Боба Игера, который ранее в тот же день пояснил, что не хочет, чтобы его компания каким-либо образом ассоциировалась с Маском.
По сообщениям, более 100 рекламодателей, включая Apple и Disney, прекратили размещение рекламы на X. Недавно появилось сообщение о том, что X может потерять до $75 млн рекламных доходов к концу 2023 года. Маск также заявил, что если рекламодатели не вернутся, то это будет конец X.