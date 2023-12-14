Приобретённая в октябре прошлого года социальная сеть X под руководством Илона Маска до сих пор не может сформировать стабильный денежный поток от рекламы, поскольку те или иные события отпугивают крупных рекламодателей.

Похоже, что использование Илоном Маском ненормативной лексики во время решения рекламных вопросов с крупными брендами отбивает крупных рекламодателей у платформы X. Согласно отчету, американские компании, включая Walt Disney и Comcast, увеличили свои расходы на рекламу на конкурирующих платформах, таких как Instagram.

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Согласно отчету Sensor Tower, крупные американские компании увеличили расходы на рекламу в Instagram после приостановки рекламы в соцсети X в ноябре 2023 года. Бренды приостановили рекламу на платформе, принадлежащей Маску, после того как он договорился с одним из пользователей об антисемитском контенте.

В то время как Disney увеличил расходы на приложение, принадлежащее компании Meta, на 40%, Comcast тратит на рекламу в Instagram примерно на 6% больше. Данные получены за две недели, начиная с 20 ноября 2023 года. Paramount, тем временем, утроила свои расходы на Snapchat.

В конце ноября 2023 года Илон Маск послал куда подальше крупных рекламодателей, бойкотирующих его социальную медиаплатформу. Маск также уколол гендиректора Disney Боба Игера, который ранее в тот же день пояснил, что не хочет, чтобы его компания каким-либо образом ассоциировалась с Маском.

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По сообщениям, более 100 рекламодателей, включая Apple и Disney, прекратили размещение рекламы на X. Недавно появилось сообщение о том, что X может потерять до $75 млн рекламных доходов к концу 2023 года. Маск также заявил, что если рекламодатели не вернутся, то это будет конец X.