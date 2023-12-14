реклама
Фонд Викимедиа - некоммерческая организация, которая занимается размещением и поддержкой Википедии. Страницы Википедии создаются и редактируются сообществом добровольцев, а Фонд Викимедиа управляет техническим обеспечением сайта.
реклама
Фонд ежегодно публикует на своем сайте финансовые показатели, включая налоговые декларации. 12 декабря 2023 года на сайте X был опубликован скриншот налоговой декларации Викимедиа за 2021 год, в которой указана зарплата руководителей. С тех пор пост набрал 9 млн просмотров и 5 тыс. лайков на платформе и положил начало разговору о зарплатах в мире технологий.
В 2021 году бывший исполнительный директор Wikimedia Кэтрин Мейхер, покинувшая компанию в апреле 2021 года, заработала $789 тыс., следует из отчета. Более $600 тыс. из этой суммы было выплачено в качестве выходного пособия.
Главный операционный директор Джанин Уззелл, покинувшая компанию в июне 2021 года, заработала в 2021 году $503 тыс., следует из декларации. Более $300 тыс. из этой суммы было выплачено в качестве выходного пособия.
Финансовый директор Хайме Вильягомез заработал $386 тыс., а главный юрисконсульт Аманда Кетон - $396 тыс. Вице-президентам Кэрол Данн и Маргарет Новотны было выплачено $241 тыс. и $242 тыс. соответственно, говорится в отчете.
Хотя человек, поделившийся скриншотом на сайте X, назвал данные о зарплате мошенничеством, большинство комментариев указывали на другое. Пользователи подметили на несоответствие между зарплатами топ-менеджеров Wikimedia и других технологических лидеров.
Один человек в посте, набравшем более 4 тыс. лайков, заявил, что руководители Фонда Википедии должны получать больше денег, чем генеральный директор Google Сундар Пичаи, учитывая важность записей Википедии для результатов поисковой системы Google.
В 2022 году общая компенсация генерального директора Google Сундара Пичаи составила $225 млн долларов. Сравнение не ограничилось только технологическими лидерами. Генеральный директор Docusign Аллан Тигесен заработал $85 млн в том же году, как следует из их соответствующих деклараций в Комиссию по ценным бумагам и биржам.