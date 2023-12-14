Проблему кросс-платформенных коммуникаций в известной степени решали сторонние приложения для работы с форматами и протоколами обмена информации, поддерживаемыми Apple, но саму компанию подобные компромиссы явно не устраивали.

Компания Apple заблокировала это однажды, и, похоже, делает это снова. На прошлых выходных Apple закрыла Beeper Mini, приложение iMessage для Android, после того как его разработчик перепрограммировал функцию iMessage для отправки сообщений со смартфонов Android в виде синих пузырьков. Приложение вернулось, но некоторые пользователи снова не могут отправлять сообщения.

реклама

Приложение от стартапа Beeper Mini могло подвергнуть пользователей iPhone риску нарушения конфиденциальности и безопасности после того, как в нем был обнаружен дефект.

«Похоже, что компания Apple намеренно блокирует доставку iMessages для от 5% до 15% пользователей Beeper Mini. Деинсталляция и переустановка Beeper Mini устраняет проблему! Мы не сможем найти решение быстро, но мы работаем над этим», - говорится в сообщении Beeper Mini на платформе X.

Вскоре после того, как приложение начало набирать обороты, а это более 100 тыс. загрузок за первые 48 часов и быстро вошло в топ-20 приложений в чартах Play Store. Компания Apple заблокировала Beeper Mini через неделю после его появления в Play Store.

В Apple сообщили, что приложение использовало поддельные учетные данные для доступа к iMessage, в результате чего пользователи не могли отправлять и получать сообщения через приложение. Программисты же Beeper Mini глубоко несогласны с утверждением Apple и с тем, что приложение представляет значительный риск для безопасности и конфиденциальности пользователей.

Приложение получило поддержку сенатора США Элизабет Уоррен из Массачусетса, после того как стало известно, что Apple заблокировала приложение в первый раз. Со слов Уоррен, тексты с зелеными пузырьками менее безопасны. Так почему же Apple заблокировала приложение, позволяющее пользователям Android общаться с пользователями iPhone? Уоррен резюмировала, что большие технологии подавляют конкурентов, чтобы защитить прибыль.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Это событие произошло вскоре после того, как Apple согласилась принять стандарт Rich Communication Standard для iMessage. Это означает, что для отправки сообщений на iPhone с теми же функциями и протоколами безопасности может не потребоваться отдельное приложение. В заявлении Apple говорится, что она продолжит выпускать обновления в будущем, чтобы обезопасить своих пользователей.