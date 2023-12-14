Google предлагает вторую версию Imagen, свою модель искусственного интеллекта, способную создавать и редактировать изображения по текстовым подсказкам, для более широкой аудитории.

Компания Google объявила об общедоступной версии технологии преобразования текста в изображение Imagen 2.

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Инструмент Imagen 2 на базе искусственного интеллекта позволяет пользователям создавать фотореалистичные изображения из текстовых подсказок. Этот инструмент конкурирует с другими ведущими моделями создания изображений, такими как DALL-E 3 от компании OpenAI и недавно выпущенный генератор изображений Titan Image Generator от Amazon.

Что отличает Imagen 2 от других ИИ чат-ботов, так это поддержка рендеринга текста на нескольких языках: китайский, хинди, японский, корейский, португальский, английский и испанский, а также и ряд других языков, которые появятся в 2024 году.

По словам разработчиков, Imagen 2 - это самая передовая технология преобразования текста в изображение, обеспечивающая высококачественные, фотореалистичные результаты, которые точно соответствуют подсказкам пользователя. Технология позволяет создавать более реалистичные изображения, используя естественное распределение обучающих данных, а не заранее запрограммированный стиль.

В компании Google сообщают о том, что Imagen 2 создан на основе Imagen и обеспечивает лучшее качество изображений с повышенной точностью и фотореалистичностью благодаря новым методам обучения и улучшенному пониманию текста в изображении. Она также способна создавать логотипы брендов и сообщений, эмблемы, надписи и абстрактные логотипы, а также накладывать их на продукты и маркетинговые материалы.

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Imagen 2 интегрируется с SynthID от Google DeepMind, который публикует невидимые водяные знаки для проверки изображений. Кроме того, как сообщили в Google, комплексные фильтры безопасности помогают предотвратить создание вредоносного контента.