Приложения, ориентированные на продуктивность и некоторые мобильные приложения стали самыми скачиваемыми платными приложениями на iPhone. Компания Apple опубликовала хит-парад самых популярных приложений и игр в App Store в более чем 35 странах и регионах.

Компания Apple объявила самые скачиваемые приложения и игры 2023 года. Неудивительно, что приложение WhatsApp стало лучшим бесплатным приложением для iPhone, а приложение DSLR Camera, которое предоставляет пользователям профессиональные возможности управления камерой, - лучшим платным приложением года для iPhone. Ранее в ноябре 2023 года Apple также объявила победителей премии App Store 2023 года.

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В хит-параде 2023 года, который можно увидеть на вкладке в App Store, представлены лучшие бесплатные и платные приложения и игры 2023 года, а также лучшие игры Apple Arcade. За WhatsApp последовали обычные подозреваемые, Instagram и YouTube, как самые скачиваемые бесплатные приложения для iPhone в 2023 году. Удивительно, но стриминговая платформа JioCinema заняла четвертое место, опередив Google, Snapchat и Google Pay.

Приложения, ориентированные на продуктивность, включая pdf Scanner, Slow Shutter Cam, Forest - Stay focused, be present стали самыми скачиваемыми платными приложениями на iPhone.

Что касается игр, то Battlegrounds Mobile стала самой скачиваемой бесплатной игрой на iPhone, а Hitman Sniper стал лучшей платной игрой. Ludo King и Subway Surfers завершили тройку лучших бесплатных игр для iPhone, а Minecraft и Real Flight Simulator составили тройку лидеров среди платных игр.

На iPad самым скачиваемым бесплатным приложением в 2023 году стало JioCinema, а приложение для создания иллюстраций Procreate стало лучшим платным приложением на планшете Apple. Battlegrounds Mobile также стала самой скачиваемой бесплатной игрой на iPad, а Minecraft - самой скачиваемой платной игрой. На Apple Arcade в тройку самых скачиваемых игр года попали NBA 2K23 Arcade Edition, Asphalt 8: Airborne+ и Angry Birds Reloaded.

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В октябре 2023 года приложение для пеших и велосипедных прогулок AllTrails было признано лучшим приложением на iPhone в 2023 году. Премия App Store также отметила такие приложения, как цифровой помощник для макияжа Pret-a-Makeup и программу для редактирования фотографий Photomator на устройствах Apple. Последняя RPG Honkai: Star Rail от miHoYo была названа игрой года для iPhone, а souls-like action RPG Lies of P стала лучшей игрой на Mac.