Долгое время ходили слухи о скором закрытии выставки E3. 12 декабря организаторы из Ассоциации развлекательного программного обеспечения официально сообщили о том, что больше выставка проводиться не будет.

Выставка E3, которая когда-то была крупнейшей выставкой видеоигр, официально умерла. Entertainment Software Association (ESA) подтвердила эту новость на платформе Х, поблагодарив фанатов и разработчиков, которые посещали и поддерживали очную выставку на протяжении более двух десятилетий.

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Закрытие E3 было лишь вопросом времени, о чем лукаво намекнули в марте 2023 года, когда отменили выставку 2023 года из-за отсутствия интереса со стороны нескольких издателей, включая большую тройку - PlayStation, Xbox и Nintendo, - которые отказались от участия. Добавьте к этому перебои, вызванные пандемией COVID-19 c конца 2019 года, которые привели к глобальным блокировкам, конкурентов, таких как Summer Game Fest, и широкую аудиторию, предпочитающую следить за анонсами игр, не выходя из дома, что в конечном итоге привело к гибели выставки.

По словам Стэнли Пьер-Луи, было предпринято несколько попыток возродить и переосмыслить E3. К сожалению цифровые онлайн-мероприятия стали привлекать больше фанатов, так и разработчиков, которые не хотели преодолевать большие расстояния, чтобы посетить переполненную физическую выставку, и тратить большие суммы на аренду стендов на мероприятии.

В период пика COVID-19 канадский игровой журналист Джефф Кили решил отказаться от сотрудничества с E3 и воспользовался возможностью запустить свой собственный онлайн-сезон игр под названием Summer Game Fest, позволяя разработчикам включать веб-камеры и рекламировать игры

PlayStation даже приняла этот цифровой формат как для небольших мероприятий State of Play, так и для крупных шоу, чтобы представить сразу несколько видеоигр и вызвать ажиотаж.

Компания Ubisoft, создатель Assassin's Creed, стала еще одним крупным издателем, который отказался от проведения E3 в 2023 году и решил провести онлайн-шоу Ubisoft Forward, хотя и с участием избранных журналистов. В 2023 году E3 должна была пройти с 13 по 16 июня 203 года в Лос-Анджелесском конференц-центре, став первой очной феерией с 2019 года. В 2020 году она была отменена из-за пандемии COVID-19, в 2021 году была проведена онлайн-версия, а в 2022 году E3 была полностью отменена в надежде на ее возрождение.

С момента своего создания E3 также служила сценой для некоторых из крупнейших игровых фигур, таких как Сигеру Миямото из Nintendo и создатель Metal Gear Solid Хидео Кодзима. Последний поделился своими любимыми воспоминаниями о выставке и выразил благодарность за то, что она открыла ворота для процветания японских игр на мировом рынке. Тем временем директор перезагрузки God of War Кори Барлог вспомнил о том времени, когда он представил тысячам кричащих фанатов образ Кратоса.

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На середину декабря 2023 года, по различным сообщениям, продажа бренда E3 также не планируется.