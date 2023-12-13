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devchidable
TCL CSOT анонсировала 31″ куполообразный OLED-дисплей и другие новинки
Дочерняя структура китайской компании TCL, разработчик и производитель дисплеев CSOT, представила несколько новинок в рамках проходящей в эти дни в китайском Ухане выставки DTC 2023.

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На китайской выставке DTC 2023 в Ухане компания TCL CSOT продемонстрировала ряд инновационных технологий отображения информации, отметив достижения в области игровых мониторов и OLED-экранов.

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Компания TCL CSOT представила первый в мире 31″ купольный дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Такой дизайн, обычно встречающийся в профессиональных симуляторах для обучения летчиков или космонавтов, технология тем самым обеспечивает уникальные 3D игровые возможности для домашнего использования. Размер 31″ обеспечивает оптимальный баланс разрешения 4K с точки зрения плотности пикселей и кривизны экрана, что делает его значительным достижением в технологии игровых дисплеев.

Кроме того, китайский производитель TCL CSOT продемонстрировал на мероприятии целый ряд OLED-новинок. Среди них был и 65″ OLED-дисплей 8K, ознаменовавший собой значительный шаг в развитии технологии широкоформатных дисплеев высокого разрешения. Характеристики 4K, 120 Гц, пиковая яркость 2500 нит.

Для пользователей, предпочитающих небольшие экраны, но с высокой плотностью пикселей, компания представила 27″ 8K-панель. Этот вариант предназначен для тех, кто ищет более четкое качество изображения в более компактном форм-факторе. Характеристики 8K 2D/3D.

TCL CSOT представила также 57″ дисплей, использующий технологию Mini-LED и предназначенный для установки двух 4K-мониторов. Это предложение ориентировано на пользователей, которым требуется большая площадь экрана без ущерба для качества изображения. Соотношение сторон 32:9, кривизна R1000, более 11000 разделов подсветки, частота обновления 240 Гц.

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Все представленные устройства на выставке DTC 2023 в начале декабря 2023 года, подчеркивают стремление производителя к развитию дисплейных технологий, особенно в сфере игр и экранов высокой четкости.

#технологии #монитор #devchidable #tcl #oled-дисплей #tcl csot
Источник: videocardz.com
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