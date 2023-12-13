Кинокритики назвали «Убийц цветочной луны» лучшим фильмом 2023 года. Фильм основан на одноименной научно-популярной книге об убийствах индейского племени осейджей после того, как на их земле была обнаружена нефть.

Кинокритики назвали «Убийцы цветочной луны» в жанре триллер и вестерн основанный на научно-популярной книге Дэвида Грана лучшим фильмом 2023 года.

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Голливудский режиссер Мартин Скорсезе сообщил о том, что он тронут тем, что «Убийцы цветочной луны» возглавила рейтинг, в котором были названы лучшие фильмы 2023 года. Скорсезе был так воодушевлен реакцией на фильм и рассказал, что ему удалось снять эту картину в этот период его жизни и увидеть, что ее так высоко оценили многие, в частности, представители племени осейджей.

Эпическая криминальная сага в стиле вестерн с Леонардо Ди Каприо, Робертом Де Ниро и Лили Глэдстон в главных ролях заняла первое место в опросе журнала BFI «Зрение и звук» по итогам 2023 года, за который проголосовали 100 лучших кинокритиков мира. Фильм «Убийцы цветочной луны» основан на одноименной нехудожественной книге об убийствах коренного американского племени осейджей после того, как на их земле была обнаружена нефть.





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В списке 2023 года фильм Джонатана Глейзера «Зона интереса», рассказывающий о Холокосте, занял второе место, получив Гран-при и приз «Фипресси» на Каннском кинофестивале. Третье и четвертое места заняли режиссерский дебют Селин Сонг «Прошлые жизни» об иммигрантах и «Бедные вещи» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли. Завершает пятерку лучших фильм «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — оба фильма привлекли зрителей в кинотеатры летом.