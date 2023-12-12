Apple пытается избежать штрафа и продолжающегося судебного процесса с Европейским Союзом. Компания якобы предлагает своим конкурентам доступ к технологии ближней радиосвязи, которая используется для платежей tap-and-go.

Apple может открыть свою систему мобильных платежей tap-and-go в Европе, чтобы избежать потенциальных штрафов. Компания предложила конкурентам получить доступ к своей технологии мобильных платежей Near-Field Communication (NFC) в попытке урегулировать антимонопольные обвинения, выдвинутые Европейской комиссией.

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Ссылаясь на трех человек, знакомых с вопросом, информационное агентство Reuters сообщило, что антимонопольный орган ЕС обвинил компанию Apple в несправедливом ограничении доступа к NFC, что затрудняет конкурентам разработку собственных сервисов мобильных кошельков на устройствах Apple.

Apple Pay является одним из лидеров на рынке, сотрудничая с более чем 2,5 тыс. банками и 250 финтех-компаниями в регионе. Ожидается, что в январе 2024 года Еврокомиссия запросит отзывы конкурентов и клиентов, прежде чем принять решение о том, стоит ли принимать предложение Apple. Сроки и специфика рыночного тестирования могут быть изменены.

Apple запустила бесконтактные платежи через Tap to Pay на iPhone в феврале 2022 года. Компания анонсировала технологию на iPhone с бесконтактными кредитными и дебетовыми картами ведущих платежных сетей.

Чтобы включить функцию Tap to Pay на iPhone:

Нажмите пункт «Еще» на панели навигации в нижней части экрана;

Нажмите пункт «Настройки» > «Аккаунт»;

Выберите «Tap to Pay на iPhone» > переключите «Tap to Pay на iPhone»;

Убедитесь, что отображается правильный Apple ID. Если нет, выберите «Использовать другой Apple ID»;

Выберите «Согласиться и продолжить», чтобы включить функцию оплаты на iPhone.

Пользователи могут отключить функцию Tap to Pay в любое время, выключив Tap to Pay на iPhone.