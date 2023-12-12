Netflix завершила обновление своей библиотеки потоковой передачи, которая специально улучшает качество видео для заголовков 4K HDR.

Пользователи Netflix скоро получат автоматическое обновление, которое сделает потоковое воспроизведение фильмов и телепередач намного более плавным.

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Это связано с тем, что платформа потокового вещания перевела всех клиентов на так называемый динамически оптимизированный (DO) HDR. Подписчикам не нужно предпринимать никаких действий - обновление произойдет автоматически.

Технический эксперт Netflix сообщил о том, что улучшения будут наблюдаться на всех категориях устройств - от телевизоров до мобильных телефонов и планшетов. На декабрь 2023 года самое высокое разрешение на платформе, которое могут получить пользователи Netflix, - 4K. Но для беспрепятственной передачи огромных видеофайлов на экран требуется большая пропускная способность широкополосной сети.

Если пользовательское интернет-соединение медленнее, чем требуется для данного разрешения, видео будет отображаться в более низком качестве. А если, например, клиент Netflix пользуется тарифным планом «Премиум» и пытаетесь смотреть видео на телевизоре с потоковым устройством и аудиоресивером, все устройства должны поддерживать 4K, чтобы можно было смотреть видео в 4K. Пользователи также должны убедиться, что на всех устройствах установлено новейшее программное обеспечение или прошивка, а настройки разрешения видео должны быть равны или лучше желаемого разрешения, сообщает Netflix.

Однако у таких потоковых платформ, как Netflix, есть способы оптимизировать потоки 4K, чтобы их было легче передавать, что популярная платформа и сделала для фильмов и телешоу. По результатам тестирования, проведенного разработчиками Netflix после обновления, пользователям следует ожидать примерно на 40% меньше отказов. Речь идет о том, как часто воспроизведение видео временно прерывается, пока сервер загружает дополнительные данные.

Обновление также должно снизить потребление интернета, особенно на мобильных и планшетных компьютерах. Среди других преимуществ - более высокое начальное качество, более низкий начальный битрейт, меньшие колебания в качестве передаваемого видео и меньшая задержка воспроизведения.