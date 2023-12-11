Защитники безопасности детей выступили против более широкого распространения такого шифрования, предупреждая, что оно будет препятствовать усилиям по борьбе со злоупотреблениями и незаконным контентом.

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена) в декабре 2023 года объявила о внедрении сквозного шифрования в Messenger, но это решение не нашло отклика у некоторых групп. Согласно отчету, некоторые организации по защите детей и американские прокуроры раскритиковали это решение, заявив, что функция покалечит защиту детей в интернете.

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Как сообщает издание NBCNews, Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) в США сообщил о том, что из-за шифрования количество сообщений о сексуальном насилии над детьми может резко сократиться. По закону компании социальных сетей обязаны направлять в этот центр любые обнаруженные ими материалы, свидетельствующие о сексуальном насилии над детьми.

«Шифрование на платформах, не позволяющее обнаруживать известные материалы о сексуальном насилии над детьми и создавать оперативные отчеты, немедленно приведет к разрушению защиты детей в интернете, как мы ее знаем! По прогнозам NCMEC, количество сообщений о подозрениях в сексуальном насилии над детьми, поступающих от крупных компаний, будет снижено почти на 80%», - говориться в сообщении от NCMEC.

Сквозное шифрование - это, по сути, инструмент безопасности, который позволяет компаниям сохранять данные пользователей в тайне и безопасности. Компания Meta в декабре 2023 года предоставила данные о том, что потратила годы на инвестиции и тестирование этой функции безопасности.

По умолчанию сквозное шифрование добавляет дополнительный уровень безопасности для защиты содержимого сообщений и звонков, которыми пользователь делится с друзьями и близкими. Благодаря этой защите никто, включая компанию Meta, не сможет увидеть, что было отправлено или сказано, если только пользователи не решат сообщить о сообщении в компанию.

«Мы не думаем, что люди хотят, чтобы мы читали их личные сообщения, поэтому последние пять лет потратили на разработку надежных мер безопасности для предотвращения и борьбы со злоупотреблениями при сохранении онлайн-безопасности. В частности, при вступлении в Facebook все, кому еще не исполнилось 16 лет, по умолчанию переходят на более приватные настройки, а взрослым запрещено отправлять личные сообщения подросткам, если они не являются друзьями», - сообщение от пресс-службу компании Meta.

Директор по политике обмена сообщениями в Meta Гейл Кент, сообщила, что компания работает над технологией машинного обучения для обнаружения публично размещенных сигналов, которые помогут ей выявить потенциальных сексуальных маньяков или извращенцев.