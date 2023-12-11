Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Решение Meta о сквозном шифровании Facebok Messenger подверглось критике
Защитники безопасности детей выступили против более широкого распространения такого шифрования, предупреждая, что оно будет препятствовать усилиям по борьбе со злоупотреблениями и незаконным контентом.

реклама

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена) в декабре 2023 года объявила о внедрении сквозного шифрования в Messenger, но это решение не нашло отклика у некоторых групп. Согласно отчету, некоторые организации по защите детей и американские прокуроры раскритиковали это решение, заявив, что функция покалечит защиту детей в интернете.

реклама

Как сообщает издание NBCNews, Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) в США сообщил о том, что из-за шифрования количество сообщений о сексуальном насилии над детьми может резко сократиться. По закону компании социальных сетей обязаны направлять в этот центр любые обнаруженные ими материалы, свидетельствующие о сексуальном насилии над детьми.

«Шифрование на платформах, не позволяющее обнаруживать известные материалы о сексуальном насилии над детьми и создавать оперативные отчеты, немедленно приведет к разрушению защиты детей в интернете, как мы ее знаем! По прогнозам NCMEC, количество сообщений о подозрениях в сексуальном насилии над детьми, поступающих от крупных компаний, будет снижено почти на 80%», - говориться в сообщении от NCMEC.

Сквозное шифрование - это, по сути, инструмент безопасности, который позволяет компаниям сохранять данные пользователей в тайне и безопасности. Компания Meta в декабре 2023 года предоставила данные о том, что потратила годы на инвестиции и тестирование этой функции безопасности.

По умолчанию сквозное шифрование добавляет дополнительный уровень безопасности для защиты содержимого сообщений и звонков, которыми пользователь делится с друзьями и близкими. Благодаря этой защите никто, включая компанию Meta, не сможет увидеть, что было отправлено или сказано, если только пользователи не решат сообщить о сообщении в компанию.

«Мы не думаем, что люди хотят, чтобы мы читали их личные сообщения, поэтому последние пять лет потратили на разработку надежных мер безопасности для предотвращения и борьбы со злоупотреблениями при сохранении онлайн-безопасности. В частности, при вступлении в Facebook все, кому еще не исполнилось 16 лет, по умолчанию переходят на более приватные настройки, а взрослым запрещено отправлять личные сообщения подросткам, если они не являются друзьями», - сообщение от пресс-службу компании Meta.

Директор по политике обмена сообщениями в Meta Гейл Кент, сообщила, что компания работает над технологией машинного обучения для обнаружения публично размещенных сигналов, которые помогут ей выявить потенциальных сексуальных маньяков или извращенцев.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 

#технологии #информационная безопасность #meta #devchidable #информационные технологии #мессенджер #facebok #национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей
Источник: nbcnews.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай нарастит количество хранилищ солнечной электроэнергии в три раза
В США всё больше опасаются технологической конкуренции с Китаем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
28
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
10
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
5
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
2
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
10
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
1
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
4
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
1
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
2
Российские спецслужбы получали доступ к тысячам видеокамер на Украине
4
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
2
Таможня изъяла 300 спрятанных игр Switch, найденных в инвалидной коляске
4
Эксперт предрекает остановку производств и ухудшение жизни в Европе в случае холодной зимы
8
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
Новая технология записи, использующая алмазы, позволяет хранить 25 Гб на квадратный дюйм
2
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
12
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
1
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
4
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
116
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
21
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
17
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
7
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
9
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
6
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море — Видео
1
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
12:39
Дурачок, на DTF в статье разница между 7900XTX и 4090 3 fps. https://dtf.ru/hard/2313712-sila-i-mosh-radeon-7900xtx-v-cyberpunk-2077-phantom-liberty
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
andrew_riddler
12:37
Извиняться я привык перед стоящими людьми,если я был не прав Тебя только обоссать могу И да,по русскому у меня куча грамот со школы ещё (и это не шутка) Херово ты разбираешься в людях.
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Maks Chrome
12:37
Согласно ЧЕГО , а не чему
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
huk87
12:36
ага
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Рома Селюнин
12:36
Тогда откуда по твоему черные дыры берутся? Если известно что от взрыва большой силы( например: нейтронной звезды) может появиться дыра в пространстве. Поэтому можно предположить что наша вселенная по...
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
Mr Unicorn
12:36
Как они достали со своей (де)генерацией кадров.
AMD опубликовала рекомендуемые настройки для 100+ fps в Avatar Frontiers of Pandora на RX 7000
Vorvort
12:36
Модератор r2sdf купил 7900XTX для работы в FP64. Зелень там на коленях ползает. Одна из программ у него как раз Stable Diffusion.
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
El Grechko
12:35
Мог бы и извиниться за беспочвенные оскорбления тогда. Ну да ладно, ты не первый клоун, который слив спор в интернете пытается выехать переведя в гомофантазии, видимо надеялся что я просто тебя пошлю...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Vorvort
12:33
Даже если взять твое сравнение (что крайне не объективно), то делим 150 на 86, получаем 74% разницы. В растеризации у 4090 нигде нет такого преимущества. Раз ценник выше на 74%, значит и карта должна ...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
andrew_riddler
12:33
Этот сайт единственный который выкладывает отрезок на которых тестировал А эти таблички хбт где только даты меняют,а перестесты не делают ,не интересны Мой тест- самый современный 2.1 с тестовым отр...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем