Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Вышел финальный трейлер «Оставь мир позади» с Джулией Робертс и Итаном Хоуком
Стриминг-сервис Netflix представил финальный трейлер драмы «Оставь мир позади».

реклама

Студия Netflix выпустил новую антиутопическую драму «Оставь мир позади» с Джулией Робертс, Итаном Хоуком и Кевином Бейконом в главных ролях, которая оставила поклонников в напряжении.

реклама

Режиссер «Возвращения домой» Сэм Эсмаил рассказывает о том, как Аманда (Джулиея Робертс) и Клэй (Кевин Бейкон) отправляются в семейный отпуск, который принимает странный оборот, когда кибератака приводит к отключению электричества. Вскоре после того, как новостная передача, сообщающая о проблеме, прерывается, таинственная пара ГГ и Рут (Махершала Али и Михала) прибывает, чтобы предупредить их о последствиях атаки. Группа готовится к потенциальному сценарию конца света, в то время как между двумя семьями нарастает напряжение.


рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По информации издания CineXpress, «Оставь мир позади» крепкий психологический триллер, который подчеркивают великолепный актерский состав и фантастическая операторская работа. Тревожный, захватывающий медленный танец с последствиями конца света. Отдавая предпочтение семейным конфликтам, а не устрашающим декорациям, эта антиутопическая драма получает очки за амбиции, настроение и колючую игру Джулии Робертс. С одной стороны, это жанровый фильм, фильм-катастрофа, научно-фантастический фильм, но он о другом. Он наряжен в эти одежды, чтобы сделать его полностью доступным.

#netflix #devchidable #трейлер #драма #«оставь мир позади» #экранизация романа румаана алама
Источник: screenrant.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Netflix скрытно выпустила обновление для видео оптимизации HDR на телевизоры 4K
Google добавила опцию, которая по умолчанию будет включена на большинстве больших планшетов Android
Apple может снять ограничения NFC-оплаты только через Apple Pay в Европе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
11
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
20
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
11
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
3
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
5
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
8
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
4
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
1
Самый странный ИИ: немецкий конкурент ChatGPT восхваляет Гитлера и дискриминирует людей
5
Intel представляет новый серверный процессор Sierra Forest с 144 энергоэффективными ядрами
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
2
Qualcomm следует за MediaTek с новым флагманским процессором
+
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Немецкий энтузиаст на деле оценил возможности китайских кулеров для SSD
4
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
47
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
127
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
18
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
6
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
4
Выпущена Xfce тема оформления Chimbalix-orange, исправляющая проблемы взаимодействия с интерфейсом
11

Сейчас обсуждают

Artem Piminov
22:45
Надо было написать имеет 42 миллиарда, а всё ещё жадность берёт своё и продаёт свой калл за оверпрайс.
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
salexa
22:26
что с чёрта взять
Американская тактическая ракета нового поколения готова нанести удар по Китаю
Apyruite
22:13
Вывод: надо загружать сразу в несколько облаков
Проблемы с потерей данных в Google Drive, возможно, останутся необратимыми
swr5
22:04
... и сами самоизолируются от всего мира.
Премьер Израиля Нетаньяху пообещал не допустить власти ХАМАС или ФАТХ в Газе
swr5
22:02
Надо платить пользователям за то, что они вас смотрят и играют в ваши игры. Вообще давно назрела необходимость создания пользовательской международной ассоциации или если хотите некоего "профсоюза" по...
Microsoft планирует предложить бесплатную трансляцию игр в обмен на рекламу
Анна Невская
21:57
по-русски эти ваши глобулярные кластеры называются шаровыми скоплениями
Hubble открывает древний глобулярный кластер в большом Магеллановом облаке
nikat
21:50
Очень интересная тема и похвальное желание ее раскрыть. Но, к сожалению, крайне несвязная и малограмотная подача материала. Очень похоже на компиляцию иностранных источников с машинным переводом.
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
glavhyilo
21:49
16:14 12.12.2023 США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины.
В МИД РФ считают, что смена Зеленского на Залужного ничего не изменит
Николай Миктынчуков
21:44
Скоро сами на себя санкции наложат таким образом.
Премьер Израиля Нетаньяху пообещал не допустить власти ХАМАС или ФАТХ в Газе
Валерий Велькин
21:44
Это не Стрелок это S.T.A.L.K.E.R.!!!
Концерн «Калашников» начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в ВС РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем