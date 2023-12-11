Стриминг-сервис Netflix представил финальный трейлер драмы «Оставь мир позади».

Студия Netflix выпустил новую антиутопическую драму «Оставь мир позади» с Джулией Робертс, Итаном Хоуком и Кевином Бейконом в главных ролях, которая оставила поклонников в напряжении.

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Режиссер «Возвращения домой» Сэм Эсмаил рассказывает о том, как Аманда (Джулиея Робертс) и Клэй (Кевин Бейкон) отправляются в семейный отпуск, который принимает странный оборот, когда кибератака приводит к отключению электричества. Вскоре после того, как новостная передача, сообщающая о проблеме, прерывается, таинственная пара ГГ и Рут (Махершала Али и Михала) прибывает, чтобы предупредить их о последствиях атаки. Группа готовится к потенциальному сценарию конца света, в то время как между двумя семьями нарастает напряжение.





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По информации издания CineXpress, «Оставь мир позади» крепкий психологический триллер, который подчеркивают великолепный актерский состав и фантастическая операторская работа. Тревожный, захватывающий медленный танец с последствиями конца света. Отдавая предпочтение семейным конфликтам, а не устрашающим декорациям, эта антиутопическая драма получает очки за амбиции, настроение и колючую игру Джулии Робертс. С одной стороны, это жанровый фильм, фильм-катастрофа, научно-фантастический фильм, но он о другом. Он наряжен в эти одежды, чтобы сделать его полностью доступным.