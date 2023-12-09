Врамках The Game Awards 2023 студия Sony Santa Monica Studio анонсировала бесплатное дополнение для игры God of War: Ragnarok, которое называется Valhalla. Релиз состоится уже 12 декабря на PS4 и PS5.

Компания Sony объявила о выходе бесплатного DLC для God of War Ragnarok, которое принесет в игру новый режим roguelike на следующей неделе.

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На церемонии The Game Awards слухи о полусиквеле God Of War не упоминались, но было неожиданно объявлено о бесплатном DLC - неожиданно потому, что ранее разработчик Santa Monica Studios сообщал официально, что его не будет.

По всей видимости, планы изменились из-за того, что God Of War Ragnarok продалась тиражом более 15 млн копий, и компания Sony захотела побаловать фанатов. Таким образом, Valhalla задумывалась как режим roguelite и эпилог к основной истории, в котором Кратос и Мимир исследуют загробный мир норвежцев. Это немного напоминает лабиринты Нифльхейма из оригинальной игры, где также использовались элементы рогейна, только в Вальгалле игрокам предстоит умирать снова и снова, накапливая оружие и навыки, которые позволят им пройти дальше.





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Броня носит чисто косметический характер, но Кратос начнет режим со всем своим оружием и полностью разблокированными деревьями умений, хотя перед каждым заходом геймерам придется выбрать определенный щит и путь спартанской ярости. В игре будет пять различных настроек сложности, так что режим не обязательно будет очень сложным, но чем выше пользователи поднимают шкалу, тем больше наград они получат. Все происходит отдельно от прогресса, достигнутого в основной кампании, но поскольку это эпилог, советуем сначала пройти кампанию.