На церемонии The Game Awards 2023 легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима представил свою новую игру. Проект получил название Overdose — это хоррор для Xbox Series, который «раздвинет границы жанра».

На церемонии The Game Awards 2023 Хидео Кодзима представил свою следующую игру. Игра называется Overdose и разрабатывается в партнерстве с Xbox. К Кодзиме присоединился режиссер Джордан Пил, получивший «Оскар» за работу над такими фильмами, как «Мы» и «Выйти». Пил отметил, что игра Overdose не будет похожа ни на одну другую и обещает быть довольно диким аттракционом. В игре появятся актеры Хантер Шафер, София Лиллис и Удо Кир.

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Игра Overdose, созданная Хидео Кодзимой, исследует концепцию проверки порога страха и то, что значит передозировка страхом, размывая границы между игрой и фильмом, сообщается к описанию игры.

Студия Kojima Productions сотрудничает с Xbox Game Studios, чтобы разработать уникальную и захватывающую игру, которой еще не было. Для создания игры они используют облачные игровые технологии Xbox Game Studios. По словам Кодзимы, Overdose, не поймите неправильно, но это также и фильм, и в то же время новая форма медиа.

Тизер-трейлер грядущей игры не раскрывает много информации о ее сюжете. В нем крупным планом показаны актеры София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кьер. Все трое произносят необычную фразу: «Голодный фиолетовый динозавр съел доброго, прыткого лиса, болтливого краба и бешеного кита и стал торговать и крякать».





Overdose от Кодзимы может иметь сходство с другим проектом под названием Silent Hills, который компания OnamiKO отменила. Поклонники предполагают, что в проекте также может быть задействован Гильермо Дель Торо.

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О дате выхода Overdose пока ничего не известно. На 9 декабря 2023 года студия Kojima Productions работает как минимум над двумя играми, включая сиквел Death Stranding.