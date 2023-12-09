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devchidable
Крупнейшая инвестиция Microsoft в 2023 году может оказаться под угрозой срыва
Федеральная торговая комиссия США изучает характер инвестиций Microsoft в компанию OpenAI и выясняет, не нарушает ли она антимонопольное законодательство,

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8 декабря 2023 года британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) объявило о том, что рассматривает возможность начала проверки инвестиций Microsoft в компанию OpenAI, создающую ChatGPT. Федеральная торговая комиссия США (FTC) также изучает эту сделку.

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Начало првоерки означает, что крупные инвестиции Microsoft в ChatGPT, сделанные в начале 2023 года, столкнутся с проблемами как в США, так и в Великобритании. Microsoft инвестировала в OpenAI около $13 млрд и интегрировала ее продукты в свой основной бизнес.

Проверка происходит на фоне недавней драматической битвы в совете директоров OpenAI, в результате которой был смещен и возвращен генеральный директор Сэм Альтман. Microsoft, владеющая 49% акций OpenAI, обязалась инвестировать в компанию более $10 млрд.

Британская CMA и американская FTC обеспокоены тем, что инвестиции компании Microsoft в OpenAI могут дать софтверному гиганту слишком большой контроль над OpenAI и ее технологиями. Это может повредить конкуренции на рынке ИИ, поскольку другим компаниям будет сложно конкурировать с большими инвестициями Microsoft и доступом к ресурсам OpenAI. Скорость развития технологий ИИ беспрецедентна, и CMA считает, что на декабрь 2023 года наступил переломный момент в развитии этой технологии. CMA предложила заинтересованным сторонам представить свои комментарии по поводу сделки до 3 января 2024 года. Запросы FTC пока находятся на предварительной стадии, и она еще не начала официальное расследование.

Microsoft защищает свое партнерство с OpenAI, утверждая, что оно поможет обеспечить ответственное и безопасное развитие технологий ИИ. В Microsoft также заявили о том, что будут тесно сотрудничать с CMA и FTC, чтобы снять их озабоченность. Заместитель председателя совета директоров и президент Microsoft Брэд Смит заявил, что единственное, что изменилось, - это то, что Microsoft теперь будет наблюдателем без права голоса в совете директоров OpenAI, что сильно отличается от такого приобретения, как покупка DeepMind компанией Google в Великобритании.

Если CMA или FTC решат, что инвестиции Microsoft в OpenAI нарушают антимонопольное законодательство, они могут обязать Microsoft продать свою долю в компании или наложить другие ограничения на партнерство.

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Пока еще слишком рано говорить о том, чем закончатся расследования. Однако уже сейчас ясно, что партнерство Microsoft с OpenAI находится под пристальным вниманием антимонопольных регуляторов как в Великобритании, так и в США. Действия Великобритании и США также поднимают вопрос о том, начнут ли антимонопольные регуляторы в Европейском союзе аналогичное расследование. На просьбу прокомментировать действия CMA представитель Европейской комиссии заявил, что регулятор очень внимательно следит за ситуацией с контролем над OpenAI.

#microsoft #chatgpt #openai #devchidable #федеральная торговая комиссия сша #антимонопольное законодательство #управление по конкуренции и рынкам
Источник: reuters.com
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