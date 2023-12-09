Компания ASUS объявила о скором выпуске нового поколения игрового смартфона ROG Phone.

В апреле 2023 года компания Asus выпустила серию игровых смартфонов ROG Phone 7, и стало известно, что тайваньская компания работает над линейкой ROG Phone 8. Теперь Asus представила тизер ROG Phone 8 в официальном сообщении на странице ROG компании на платформе X. В тизере говорится, что ROG Phone 8 скоро появится. Asus анонсирует грядущий игровой смартфон высокого класса под лозунгом: Beyond Gaming.

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Тизерный постер, опубликованный в посте на X, также частично раскрывает дизайн Asus ROG Phone 8. Кроме этого, в посте нет никаких других подробностей, например, технических характеристик смартфона или сроков выхода.

Согласно отчету Notebookcheck, компания Asus разрабатывает две модели в рамках линейки ROG Phone 8 с модельными номерами AI2401_A и AI2401_D. Судя по плакату X, смартфоны линейки ROG Phone 8, как и их предшественники, будут обладать смягченным дизайном. На задней панели ROG Phone 8 можно заметить обширный брендинг и другие детали. Ожидается, что модуль камеры в грядущем телефоне будет квадратным по сравнению с прямоугольным, который установлен в ROG Phone 7.

Компания Asus может изменить дизайн корпуса тройной камеры заднего вида в ROG Phone 8. В отчете Notebookcheck также утверждается, что оба смартфона будут работать на новейшем флагманском чипсете Qualcomm - мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 3.

Согласно данным Notebookcheck, модель AI2401_D, скорее всего, будет оснащена 24 Гб оперативной памяти и, как ожидается, станет вариантом Asus ROG Phone 8 Ultimate. В то же время модель с номером AI2401_A, как утверждается, является бюджетным вариантом.

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По слухам, грядущий телефон также сохранит игровые функции, такие как порт USB Type-C с ландшафтным расположением и логотип Asus Republic of Games. Более подробная информация о предстоящем смартфоне должна появиться в середине декабря 2023 года.