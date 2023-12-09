Tata Group подала заявку на создание завода по переработке полупроводников в Ассаме.

Tata Group планирует создать завод по переработке микросхем в Ассаме, для чего компания представила предложение с объемом инвестиций около $0,5 млн. Джагироад находится примерно в 55 км от крупнейшего города штата Гувахати. Эта новость появилась через день после сообщения о том, что компания хочет построить завод по производству iPhone в Тамилнаде.

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Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма на торжественном мероприятии сообщил СМИ, Tata Group подала заявку на создание электронного центра в Джагироаде. Компания также обратилась в Центр за окончательным согласием после обсуждения с правительством штата. Они представили предложение правительству Индии с объемом расходов около $0,5 млн. Если все пойдет хорошо, мы увидим крупные инвестиции в штате, которые создадут благоприятную среду для индустриализации. По словам главы правительства, конгломерат обратился к правительству штата с просьбой обучить 1 тыс. человек для работы на предприятии.

Tata Group на 9 декабря 2023 года провела первые переговоры с правительством штата о заводе по сборке и упаковке полупроводников, и после того, как переговоры были удовлетворены, они обратились в Центр.

Tata Group также планирует построить один из крупнейших в Индии заводов по сборке iPhone, поскольку компания Apple стремится диверсифицировать производство и доставку своих устройств, чтобы снизить зависимость от Китая. Tata Group хочет построить завод в Хосуре на юге штата Тамилнад. Сообщается, что на предприятии будет около 20 сборочных линий и 50 тыс. рабочих до 2025 года. Планируется, что завод начнет работать через 12-18 месяцев.

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Между тем, Apple также планирует расширить производство iPhone в Индии и намерена выпускать в этой стране четвертую часть всех iPhone.