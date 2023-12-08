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devchidable
Вышел новый трейлер к игре Senua’s Saga: Hellblade 2
Студия Ninja Theory представила новый трейлер Senua's Saga: Hellblade II. Видео с демонстрацией игрового процесса было опубликовано на YouTube в рамках церемонии награждения The Game Awards 2023.

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На церемонии The Game Awards 2023 компания Ninja Theory показала новый геймплейный трейлер игры Senua's Saga: Hellblade 2, но точной даты выхода пока нет.

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Премия Game Awards - это не только вручение трофеев за лучшие игры года, но и площадка, на которой разработчики и издатели раскрывают новую информацию и трейлеры к грядущим играм. Этот год не стал исключением: только компания Sega анонсировала на церемонии пять игр, а фанаты Hellblade тоже получили удовольствие, ведь на выставке был представлен новый геймплейный трейлер к игре Senua's Saga: Hellblade 2.

Разработчики из студии Ninja Theory показали новый длинный трейлер и подтвердили, что игра выйдет в 2024 году, но, к сожалению, не назвали точной даты. Трейлер приключенческого экшена показывает Сенуа, которая в одиночку идет по мифическому ландшафту, похожему на раздираемую войной землю, сражается на мечах с огнедышащими демонами и говорит о мести. Все это гораздо больше похоже на первую игру, чем последний, довольно абстрактный трейлер, в котором, по мнению многих, было мало реального геймплея. В любом случае, графика выглядит превосходно и, похоже, может стать лучшей на сегодняшний день для Xbox Series X/S.


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Несмотря на то, что Xbox заранее предупредили, что им предстоит сделать важные анонсы на The Game Awards 2023, их присутствие было на удивление скромным.

#игра #трейлер #devchidable #ninja theory #игровые новости #геймплей #senua’s saga: hellblade 2
Источник: gamespot.com
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