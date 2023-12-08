Студия Ninja Theory представила новый трейлер Senua's Saga: Hellblade II. Видео с демонстрацией игрового процесса было опубликовано на YouTube в рамках церемонии награждения The Game Awards 2023.

На церемонии The Game Awards 2023 компания Ninja Theory показала новый геймплейный трейлер игры Senua's Saga: Hellblade 2, но точной даты выхода пока нет.

реклама

Премия Game Awards - это не только вручение трофеев за лучшие игры года, но и площадка, на которой разработчики и издатели раскрывают новую информацию и трейлеры к грядущим играм. Этот год не стал исключением: только компания Sega анонсировала на церемонии пять игр, а фанаты Hellblade тоже получили удовольствие, ведь на выставке был представлен новый геймплейный трейлер к игре Senua's Saga: Hellblade 2.

Разработчики из студии Ninja Theory показали новый длинный трейлер и подтвердили, что игра выйдет в 2024 году, но, к сожалению, не назвали точной даты. Трейлер приключенческого экшена показывает Сенуа, которая в одиночку идет по мифическому ландшафту, похожему на раздираемую войной землю, сражается на мечах с огнедышащими демонами и говорит о мести. Все это гораздо больше похоже на первую игру, чем последний, довольно абстрактный трейлер, в котором, по мнению многих, было мало реального геймплея. В любом случае, графика выглядит превосходно и, похоже, может стать лучшей на сегодняшний день для Xbox Series X/S.





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несмотря на то, что Xbox заранее предупредили, что им предстоит сделать важные анонсы на The Game Awards 2023, их присутствие было на удивление скромным.