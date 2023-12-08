Американская корпорация Apple в ближайшие два-три года планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компания Apple планирует производить в Индии более 50 млн iPhone в год, утверждается в докладе, и компания намерена достичь этой цифры в течение следующих двух-трех лет. Этот шаг важен, поскольку компания под руководством Тима Кука стремится вывести часть производства из Китая на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.

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Ссылаясь на заинтересованных лиц, издание Wall Street Journal утверждает, что если планы компании Apple будут реализованы, то на Индию придется четверть мирового производства iPhone. Компания намерена производить еще десятки миллионов устройств после того, как займет еще одну долю к концу 2030 года. Крупнейшим производителем iPhone останется Китай.

Это событие произошло на фоне отдельного сообщения издания Bloomberg о том, что Tata Group планирует построить завод по производству iPhone. В сообщении также утверждается, что на заводе будут работать 50 тыс. человек на 20 сборочных линиях, а сам завод начнет функционировать в течение следующих 12-18 месяцев.

Foxconn и Apple заключили значительное партнерство в Индии, поскольку производитель iPhone стремится диверсифицировать свои производственные возможности и расширить присутствие на рынке страны. Планы Apple также согласуются с амбициями Индии стать крупным центром производства электроники.

Недавно в документах по безопасности появилась информация о том, что тайваньский поставщик Apple намерен инвестировать в Индию $1,5 млрд на операционные нужды. В июле 2022 года тайваньский производитель подписал соглашение с штатом Тамилнад об инвестировании $194 млн в новое предприятие по производству электронных компонентов, которое должно создать 6 тыс. рабочих мест.

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В мае 2023 года партнер Apple, компания Foxconn, заложила фундамент под производственный комплекс недалеко от Хайдарабада, а ее завод в районе города Бенгалуру в штате Карнатака, как ожидается, начнет работу к апрелю 2024 года. Сообщается, что завод обеспечит 14 тыс. рабочих мест.