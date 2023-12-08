На церемонии The Game Awards 2023 студия Arkane Lyon анонсировала свою новую игру — Blade.

Провал Redfall не заставил игровую студию Arkane Lyon забыть о вампирах: слухи о том, что они работают над игрой по мотивам Marvel's Daywalker, подтвердились. Все различные инсайды сходились на том, что Arkane Studios анонсирует новый проект на The Game Awards 2023, но было неясно, будет ли это Dishonored 3 или что-то по мотивам Blade the Vampire-Slayer.

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Неизвестно, насколько слухи о Dishnoured 3 беспочвенны, но Blade - это определенно следующая игра от Arkane Lyon, той же команды, что создала Deathloop и остальные части серии Dishonored. Arkane Austin - это совершенно отдельная студия в Техасе, создавшая Prey и Redfall, что объясняет, почему Arkane в целом еще не надоели клыки и чеснок.

Кроме короткого трейлера с предварительной демонстрацией игры, ничего не было показано, но суть в том, что Париж охвачен сверхъестественной чрезвычайной ситуацией и отгорожен от остальной части страны, а Блейд появляется, чтобы разобраться с ситуацией. Игра была описана как приключенческий экшен от третьего лица, но больше никакой информации не было. Ранее ходили слухи о том, что играющий персонажа в MCU американский актёр Махершала Али может озвучить Блейда, но на 8 декабря 2023 года, об этом ничего не говорилось.

Это означает, что игра пойдет по тому же пути, что и «Человек-паук» и «Стражи Галактики», то есть это будет отдельная история о персонаже, не связанная с фильмами и, возможно, имеющая некоторые ключевые отличия от комиксов.





Как бы ни был велик успех «Человека-паука 2» в 2023 году, большинство других игр Marvel за последние годы оказались дорогостоящими провалами, включая «Мстителей», «Стражей Галактики» и «Полуночное солнце», причем две последние заслуживали гораздо большего.

Представитель Marvel появился на сцене Game Awards 2023, чтобы помочь анонсировать игру Blade the Vampire-Slayer, рассказав о том, что Marvel является большим поклонником работ от студии Arkane - то же самое они говорили и о Firaxis, которая едва выжила после провала Midnight Suns.

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Хотя об этом не было особо сказано, игра, предположительно, является эксклюзивом для Xbox и ПК, поскольку игровая студия Arkane принадлежит Bethesda, а Bethesda, разумеется, принадлежит Microsoft.