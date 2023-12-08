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devchidable
Игра Baldur’s Gate 3 стала доступна на консолях Xbox Series
Larian Studios объявила о том, что Baldur's Gate 3, признанная игрой года, теперь доступна для игры на консолях Xbox Series X и Series S.

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Владельцы консолей Xbox Series X и S долго ждали, но наконец-то это ожидание закончилось. Тематическая ролевая игра Baldur's Gate 3, получившая награду «Лучшая игра» на церемонии 2023 Game Awards, наконец-то доступна для консолей Microsoft в магазине Xbox Store по цене $69,99. Ходили слухи, что игра также может стать игрой Xbox Game Pass, но этого не произошло, по крайней мере, на данный момент.

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Игра от разработчика Larian Studios была выпущена для ПК через Steam в начале августа 2023 года. Спустя несколько месяцев она по-прежнему входит в десятку самых популярных игр на Steam по количеству одновременных игроков. В сентябре 2023 года игра вышла для Mac и консоли PlayStation 5.

Задержка с выходом игры для платформ Xbox была связана в первую очередь с тем, что Larian Studios не могла заставить работать локальный режим совместного прохождения на консолях Xbox серии S. В итоге компания Microsoft разрешила Larian Studios выпустить Baldur's Gate 3 без этой поддержки на консоли, хотя не исключено, что она будет добавлена в одном из будущих обновлений.


Как следует из описания к игре, то геймеры могут выбирать расы и классы из широкого ассортимента Baldur’s Gate 3 или играть за персонажа созданного вручную. Приключения, добыча, сражения и романтика в путешествии по Забытым Королевствам и за их пределами. Играйте в одиночку или в компании до четырех человек в многопользовательской игре - и тщательно выбирайте своих компаньонов. Каждый персонаж плетет свою собственную историю, в одиночку или в составе партии. Объедините свои силы в бою и разделите партию, чтобы следовать своим собственным квестам и планам. Придумайте вместе идеальный план... или внесите элемент хаоса, когда ваши друзья меньше всего этого ожидают. Baldur's Gate 3 - это приключение, в которое можно играть вдвоем или вместе с друзьями, в режиме разделенного экрана для двух игроков на одном Xbox или для четырех игроков в сети.

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Larian Studios выпустит физические издания Baldur's Gate 3 для платформ PC, PS5 и Xbox в первом квартале 2024 года.

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Источник: ign.com
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