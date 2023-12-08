Студия Hello Games представила Light no Fire — новую сетевую игру от разработчиков No Man’s Sky. Анонс состоялся в рамках The Game Awards 2023.

Спустя 10 лет после анонса No Man's Sky компания Hello Games вышла в начале декабря 2023 года на сцену The Game Awards 2023, чтобы объявить о следующей крупной главе студии. Это будет совершенно новая многопользовательская игра на выживание под названием Light No Fire, действие которой разворачивается в песочнице размером с настоящую планету.

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Вместо целой вселенной, которую нужно исследовать, в Light No Fire игроки со всего мира будут исследовать и выживать на процедурно сгенерированной фантастической Земле. Она описывается как по-настоящему открытый мир, не имеющий границ, в невиданном ранее масштабе. Пока неясно, как именно будет работать кооперативный мультиплеер, и будут ли все геймеры исследовать одну и ту же планету.

Судя по трейлеру, игровой движок, используемый в Light No Fire, похоже, представляет собой тот же универсальный набор инструментов, на основе которого была создана вселенная No Man's Sky. Трейлер демонстрирует фантастических существ, таких как драконоподобные маунты и люди-кролики, а также строительство базы, бои с боссами, деревню NPC и несколько таинственных артефактов.





Выступая на церемонии The Game Awards, основатель Hello Games Шон Мюррей рассказал, что небольшая команда работала над этим проектом с 2018 года.

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У игры Light No Fire на 8 декабря 2023 года пока нет ни даты выхода, ни платформы для запуска проекта.