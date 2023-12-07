По данным наблюдения за Солнцем, на его обращённой к Земле стороне образовалась гигантская корональная дыра.

В эти выходные на поверхности Солнца появилась гигантская дыра, из которой в сторону Земли устремились солнечные ветры - или это не так? И да, и нет.

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Явление, официально известное как корональная дыра, на самом деле не является дырой в поверхности Солнца. На самом деле, если бы люди смотрели на Солнце в эти выходные - разумеется, с помощью специального оборудования, а не своими глазами они бы данное явление вообще не увидели.

На самом деле корональная дыра - это разрыв в магнитном поле Солнца, который позволяет вырваться наружу большему количеству солнечного ветра. Представьте, что герой мультфильма сбежал из тюрьмы, отогнув решетку и перепрыгнув через нее. Когда горячие газы и солнечный ветер выходят через корональную дыру, поверхность Солнца под ней становится более холодной и менее плотной, чем окружающие ее области.

И когда на Солнце смотрят в ультрафиолетовом свете, эти более холодные области кажутся черными - создается иллюзия откровенно массивной дыры в Солнце. На самом деле эта дыра размером примерно с 60 земных шаров. И хотя вероятность того, что она поглотит Землю, равна нулю, солнечные ветры, направленные в нашу сторону, могут вызвать геомагнитные бури в нашей атмосфере.

Солнечный ветер от корональных дыр распространяется гораздо быстрее, чем обычные солнечные бризы, и, попадая на Землю, может вызвать отключение связи и красивые авроры, включая северное сияние.





Все типы солнечных бурь обрушились на Землю в последние месяцы, когда Солнце достигает самой активной части своего 11-летнего цикла, известной как солнечный максимум. В это время на поверхности Солнца увеличивается количество пятен, которые могут вызывать солнечные вспышки и выбросы корональной массы (КВМ), выбрасывая в нашу сторону электромагнитные частицы и плазму.

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Однако, как ни странно, корональные дыры чаще всего возникают во время солнечного минимума, когда Солнце наименее активно, поэтому их появление на этой неделе застало астрономов врасплох. В ноябре 2023 года на Солнце появился гигантский архипелаг солнечных пятен, который сейчас обрушивает на Землю солнечные бури. А на прошлой неделе на Землю обрушился огромный КВМ - когда один КВМ догоняет другой и съедает его - всего через несколько дней после того, как над Шотландией были замечены редкие оранжевые авроры после огненного каньона - солнечной вспышки, которая настолько мощна, что оставляет долину на поверхности Солнца.