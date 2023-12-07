Об этом заявил вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ответ на обвинения в том, что ФСБ преследует высокопоставленных политиков и общественных деятелей.

Федеральные службы безопасности (ФСБ) взламывала частные телефоны государственных служащих и журналистов, чтобы вмешиваться в политические процессы в Великобритании, сообщил парламент.

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Министр иностранных дел Лео Дочерти сообщил 7 декабря 2023 года членам парламента, что высокопоставленные политики и государственные служащие были объектом постоянных попыток вмешательства в политические процессы Великобритании. Говоря о российских попытках кибервмешательства и злонамеренной кибердеятельности, господин Дочерти рассказал о том, что он может подтвердить, что российские ФСБ, стоят за постоянными попытками вмешательства в демократические процессы. Их целью были члены этой палаты и палаты лордов. Они нацелились на государственных служащих, журналистов и неправительственные организации (НПО). Они нацелились на высокопоставленных лиц и организации с четким намерением - использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику.

Разоблачение произошло после того, как Государственная Дума РФ проголосовала за проведение президентских выборов 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно 162 голосами, и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что этим решением депутаты фактически дают старт избирательной кампании.

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В этих выборах на 2024 год примут участие и бывшие жители Украины, проживающие в новых российских регионах Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне.