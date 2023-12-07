Самая популярная в мире свободная онлайн-энциклопедия Wikipedia опубликовала список самых читаемых статей за 2023 год.

Крупнейшая в мире свободная онлайн-энциклопедия Википедия, представила самые популярные статьи 2023 года. Список представляет собой уникальный снимок глобальных событий, личностей и тенденций, которые привлекли внимание мировой общественности в течение 2023 года.

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Данные, опубликованные Wikimedia Foundation, свидетельствуют о разнообразии тем, которые больше всего интересовали миллиарды пользователей сайта по всему миру.

Самые популярные статьи охватывают глобальные события, выдающихся деятелей, развлечения, технологии и науку. В списке отражены события и личности, которые доминировали в заголовках газет в 2023 году, но в то же время в нем выделены и вечные темы, которые продолжают вызывать интерес из года в год.

Вот 25 самых популярных статей Википедии 2023 года, основанных на количестве просмотров страниц: