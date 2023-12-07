Google предоставляет пользователям доступ к опциям восстановления файлов в своем сервисе.

Недавно компания Google расстроила многих пользователей, когда из-за проблем с синхронизацией часть пользователей Google Drive потеряла данные за несколько месяцев. Число пострадавших неизвестно, но даже небольшая часть большой базы пользователей - это потенциально огромное число.

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На 7 декабря 2023 года появились и хорошие новости. Выпустив обновленную версию Google Drive для настольных компьютеров, компания предоставляет пользователям доступ к опциям восстановления файлов, которые позволят восстановить доступ к потерянным файлам.

Как объясняют разработчики в справочном документе, сопровождающем выпуск обновленной версии сервиса для настольных компьютеров, проблема затронула пользователей, использующих Google Drive версией 84.0.0.0-84.0.4.0. Пользователям советуют установить версию 85.0.13.0 или выше и воспользоваться инструкциями, представленными на сайте помощи.

Странно, но на начало декабря 2023 года опция восстановления потерянных файлов не отображается по умолчанию, даже после установки последней версии программы. Чтобы получить доступ к этой опции, необходимо щелкнуть значок «Диск для рабочего стола» в системном трее Windows или в строке меню macOS, а затем удерживать клавишу Shift при нажатии на кнопку. После этого должна появиться опция «Восстановить из резервных копий».

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Подробную информацию можно найти в документации поддержки Google. Загрузить последнюю версию Drive for desktop для Windows можно здесь, а для macOS - здесь.